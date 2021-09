Auf Foto-Safari in und um Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im dritten Teil der Mikroabenteuer der Gießen Marketing GmbH (GiMa) lässt sich die heimische Tier- und Pflanzenwelt bei einer Foto-Safari erkunden. Damit man weiß, wen oder was man vor der Linse hat, helfen kostenlose und App-Stores geprüfte Bestimmungs-Apps, beispielsweise die Botanik-App "Flora incognita" oder die Apps des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Wer Bestimmungsbücher vorzieht, kann sich bei der Stadtbibliothek Gießen oder der Universitätsbibliothek der JLU entsprechend versorgen.

Beim Spaziergang entlang der Lahn oder im Stadtpark lassen sich viele hei-mische Tierarten beobachten, darüber hinaus sind in der Broschüre "Naturschätze in Gießen" kleine Exkursionen durch die heimischen Naturschutzgebiete beschrieben. Die Broschüre ist in der Tourist-Information kostenlos erhältlich. Natürlich kann man seine Foto-Safari auch im heimischen Garten starten oder man hält in den Lahnauen Ausschau nach Weißstörchen, sucht nach dem Feldhamster in Feldern bei Langgöns oder beobachtet auf der Hohen Warte die Przewalskipferde.

Ein Mikroabenteuer zu erleben ist nicht sehr aufwendig und man braucht keine große Ausrüstung dafür. So kann man sich auch abends nach der Arbeit oder spontan am Wochenende zu einem Abenteuer aufmachen. Auch spart man sich eine teure Flugreise an die entlegensten Orte der Welt. Warum nicht gleich starten, fragt die GiMa.