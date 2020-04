Auf Mittagstour mit der Kantinenbetreiberin Conny Mohr in Gießen

. Mehr als ein Dutzend Gießener Gastronomen haben sich auf der Internet-Plattform giessenteiltaus.de zusammengeschlossen, nachdem sie angesichts der Corona-Krise ihre Läden schließen und auf Lieferdienste umstellen mussten. Die vorläufige Bilanz von Sprecher Philipp Kübler ("Gutburgerlich") fällt vorsichtig positiv aus. "Es fühlt sich gerade ganz gut an, wir kommen im Moment etwa auf Null raus und können uns über Wasser halten", sagt er über sein Restaurant. Gleichzeitig wagt er keine Prognose, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickeln wird. "Ich kann nicht einschätzen, ob die Leute irgendwann doch weniger Essen nach Hause bestellen." Gedacht ist die Plattform zum einen, um Gastronomen in der Stadt zu vernetzen, zu solidarisieren und zu unterstützen, die bislang nicht bei den bekannten Lieferdiensten gelistet waren. Sie können sich der Plattform weiterhin anschließen. Zum anderen gibt es etwa bei "Gutburgerlich" günstige Angebote, mit denen bedürftige Gießener unterstützt werden, denen keine Tafeln mehr zur Verfügung stehen. So lässt Kübler etwa zehn Essen in der Nordstadt verteilen, im Laden selbst werden Mahlzeiten für 4,50 Euro abgegeben. "Was uns derzeit fehlt", sagt er, "sind Fahrzeuge und Leute, die sich um die Verteilung kümmern". (bj)