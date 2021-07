Auf Tiersafari durch Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was kann man mit der Familie vor Ort unternehmen, ohne großen Aufwand betreiben zu müssen? Die Gießen Marketing GmbH (GiMa) geht in ihrer Sommerferien-Reihe "Gießen genießt den Sommer" der Frage nach, wo und wie Familien ihre freie Zeit auf kostengünstige und unkomplizierte Weise verbringen können. Im Stadtgebiet locken rund 70 Spielplätze. Die GiMa hat ihre Lieblingsplätze besucht und stellt sie in einer lockeren Reihe auf ihrer Facebook-Seite und auf ihrer Webseite "Gießen entdecken" vor.

Abenteuer erleben direkt vor der eigenen Haustüre - geht das? Ja das geht: "Microabenteuer" heißt das Stichwort, bei dem man mit wenig Aufwand eine neue Perspektive zu seiner eigenen Umgebung einnehmen kann. Die GiMa begibt sich auf Tiersafari in der Stadt, stellt schöne Plätze für ein Sonnenaufgangserlebnis vor oder lädt ein, sich auf eine besondere Spurensuche zu begeben.

"Mit einem ungewohnten Blick auf die eigene Stadt kann man sie noch einmal ganz neu kennenlernen", ist sich Frank Hölscheidt, Geschäftsführer der GiMa, sicher. Außerdem gibt es Ausflugs- und Abkühlungstipps rund um das Thema Wasser. Den coolen Stadtplan der Stadt Gießen gibt es ab sofort in der Tourist-Information als DIN-A3-Ausdruck zum Mitnehmen. Auch das neue Kinderbuch von Andrea Nesseldreher "Filmreife Ferien an der Lahn" widmet sich spannenden Ausflugszielen in und um Gießen und ist somit bestens als Ferienlektüre geeignet. Es ist ebenfalls in der Tourist-Info in der Schulstraße 4 erhältlich.