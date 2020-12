Auf Umwegen zur Röntgenstraße in Gießen

Im Stadtplan von 1912 sind schon die geplanten Straßen des erweiterten Klinikviertels gestrichelt eingezeichnet. Repro: Stadtarchiv Gießen

GIESSEN - Selbst Einheimische müssen bei der Adresse erst einmal nachdenken. Auswärtigen bleibt ohnehin nur der Blick ins Navigationsgerät. Doch: Wo geht's denn nun eigentlich zur Röntgenstraße? Da genau drei Häuser diese Anschrift in Gießen tragen, ist die Frage zwar vermutlich eher selten. Aber im Röntgenjahr 2020, also zum 175. Geburtstag und 125 Jahre nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, soll diese lokale Spur des Wissenschaftlers einmal verfolgt werden. Nach einem Blick auf den Stadtplan ließe sich beanstanden, dass offenbar nur eine kleine Verbindungsstraße den Namen eines der berühmtesten Gelehrten in unserer Stadt erhielt. Wird das Röntgen gerecht?

Der heutige Blick verkennt aber die historische Situation, denn es hätte beinahe gar keine Röntgenstraße gegeben, zumindest nicht vor fast 100 Jahren. Vielmehr muss hervorgehoben werden, dass Röntgen nur drei Jahre nach seinem Tod 1923 überhaupt berücksichtigt wurde. Die Nobelpreis-Verleihung lag schon ein Vierteljahrhundert zurück. Wir müssen also in das Jahr 1926 gehen und damit in eine Zeit, als politisch gewollte Straßenumbenennungen nicht an der Tagesordnung waren. So wurde die Frage, wie eine Straße zu bezeichnen wäre, nur im Falle von neu bebauten Grundstücken wichtig. Denn nur die Häuser benötigten für Versicherung und Postzustellung eine amtliche Anschrift. Der Wohnungsmangel nach dem Ersten Weltkrieg war besonders groß. Der durch die Inflation unterbrochene Bauboom ließ in vielen deutschen Städten neue Wohngebiete entstehen. In Gießen kam noch der Ausbau der Universitätskliniken hinzu.

Wie im übrigen Deutschen Reich setzten sich in Gießen vor allem Vereine für Straßenbenennungen in ihrem Sinne ein, so etwa der Marine-Verein für den Skagerragk-Platz, der "Verein für das Deutschtum im Ausland" für abgetretene Gebiete und Kriegervereine für hohe Militärführer. Die Landesuniversität zeigte zunächst keine Initiative. Stattdessen regte der Bauausschuss der Stadt an, berühmte Universitätsangehörige durch Straßennamen zu ehren. So wurde der Direktor der Universitätsbibliothek Dr. Karl Ebel zum Gespräch mit dem Oberbürgermeister Karl Keller am 6. Mai 1926 eingeladen. Ebel war ihm nicht nur als langjähriger Stadtverordneter bekannt, sondern er holte sich von dem ehrenamtlichen Stadtarchivar die nötige Sachkompetenz ein.

Der städtische Bauausschuss wünschte sich in seiner Sitzung vom 15. Juni 1926 "bedeutende Universitäts-Lehrer, insbesondere Mediziner, die mit der hiesigen Universität in Beziehung gestanden haben" als Namenspaten für das neue Klinikviertel auf dem Seltersberg. Nach den informellen Vorgesprächen kam die Universität dann doch noch offiziell ins Spiel. Von der Professorenliste, die Universitätsrektor Wilhelm Zwick am 7. Oktober 1926 auf Wunsch des Oberbürgermeisters einreichte, kamen für diesen neben Röntgen noch der Theologe Bernhard Stade (1848-1906), der Agrarwissenschaftler Albrecht Conrad Thaer (1828-1906) und der Mediziner Conrad Eckhard (1822-1905) als Universitätsangehörige und Namensgeber in die engere Auswahl.

Interessant ist die Begründung des städtischen Sachbearbeiters: Röntgens erfolgreiche Forschungs- und Lehrzeit zwischen 1879 und 1888 sowie der Nobelpreis spielten entweder keine Rolle oder beide Tatsachen waren allseits bekannt. Stattdessen wurden die Grabstelle auf dem Alten Friedhof und die Behandlungserfolge durch Röntgenstrahlung bei Lupus angeführt. Und damit erklärt sich für einen ersten Moment die Lage der neuen Straße: Die oberhalb der 1913 eröffneten Lupus-Heilstätte liegende Straße sollte zunächst nach dem Rheinland, dann aber nach Röntgen benannt werden. Als diese jedoch dem Schriftsteller Theodor Körner zugedacht wurde, erhielt die für die "Mosel" reservierte Straße unterhalb der Heilstätte den Namen "Röntgen". Damit wurde zugleich eine Empfehlung des Deutschen Städtetages von 1925 ignoriert, der zur Erinnerung an die "verlorenen Gebiete" entsprechende Straßennamen vorgeschlagen hatte.

Allerdings wurde diese geplante Verbindungsstraße zwischen Gaffkystraße und Aulweg nicht gebaut, sodass der Name Röntgen wieder frei war. So erhielt das auf das Physiologische Institut hinführende Verbindungsstück zwischen Leihgesterner Weg und damaliger Friedrichstraße "An der Warte" den Namen Röntgen. Mit der ursprünglichen Benennung nach der alten Flurbezeichnung am ehemaligen Wachturm kam die Stadt nämlich in Bedrängnis: Weil auch das Wartheland nach dem Ersten Weltkrieg zu den abgetretenen Gebieten gehörte, wäre auch der Fluss Warthe auf ein künftiges Straßenschild gelangt. Ein Einwohner dieser kleinen Straße wies auf die Verwechslungsgefahr hin, woraufhin die Stadtverordnetenversammlung zwei Wochen später ihren Beschluss wieder zurücknahm. Die Warthe unterlag endgültig, als auch der benachbarte Wartweg amtlich bestätigt wurde. Und Röntgen bekam mit Beschluss vom 8. Dezember seine eigene, kleine Straße. Auf Umwegen kommt man eben auch ans Ziel.

Dr. Joachim Hendel ist Leiter des Archivs der Justus-Liebig-Universität.