Auf Wanderschaft

GIESSEN - Noch sind sie unterwegs zu ihren Laichgewässern, die Lurche, Frösche und Kröten. Darauf macht die Nabu-Ortsgruppe "Die Schlammspringer" in einer Pressemitteilung aufmerksam und deshalb bauen die Naturschützer die Schutzzäune am Hoppenstein und in Lützellinden noch nicht ab. Die Wanderungen der Amphibien erstrecken sich normalerweise auf vier bis sechs Wochen im Frühjahr. Aufgrund des Wetters dauern sie derzeit noch an.

"Die Schlammspringer" wollen die Zäune nun erst am 25. April abbauen, um die durch den Straßenverkehr stark gefährdeten Tiere vor dem Tod zu schützen.