Aufatmen bei Gießener Schülern

Drinnen mit, draußen ohne: Das Land Hessen hat die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Symbolfoto: Schueler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Aufatmen bei heimischen Schülern: Seit Mittwoch schreibt das Land Hessen keine Maskenpflicht auf Schulhöfen mehr vor. Das Ministerium überlässt es den jeweiligen Schulleitern, wie sie mit dieser Entscheidung umgehen. Wie reagieren die Gießener Schulen? Der Anzeiger hat nachgefragt.

"Wir haben sofort alle Schüler, Eltern und Lehrer darüber informiert, dass zunächst einmal bis einschließlich Freitag keine Maskenpflicht mehr auf unserem Schulhof besteht", erklärt etwa Dr. Frank Reuber, Schulleiter der Gesamtschule Gießen-Ost. Auch beim Unterricht im Freien könne auf die Maske verzichtet werden. Auflage sei allerdings, den Abstand weiterhin zu wahren. Darauf würde das Aufsichtsperson verstärkt achten. "Ich halte das Risiko im Freien für ziemlich gering", betont er.

Auch Kerstin Muscheid, Leiterin der

Goetheschule, freut sich über die Entscheidung des Ministeriums. "Wenn es so warm ist, sind die Masken ständig durchgeschwitzt." Da alle Kinder zusammen in die Pausen gingen, habe man das Aufsichtspersonal sowieso erhöht. Nach Auskunft des stellvertretenden Schulleiters des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums, Gerson Kraft, ist die gesamte Schulgemeinde am Mittwoch per Durchsage über die Aufhebung der Maskenpflicht auf dem Schulhof informiert worden. "Diese Entscheidung gilt bei uns auch für den Unterricht im Freien bis auf weiteres", führt er aus. Da jede Jahrgangsstufe einen eigenen Pausenbereich sowie eine eigene Aufsichtskraft habe, sieht er in dieser Entscheidung kein Problem.

Auch die Helmut-von-Bracken-Schule hat die Maskenpflicht für den Unterricht im Freien und die Pausen aufgehoben. "Wir verfügen über ein großes Gelände, auf dem sich die Schüler gut verteilen können", unterstreicht Schulleiterin Sabine Wießner-Müller. Da innerhalb des Gebäudes weiterhin Mund- und Naseschutz getragen werden müssten, achte man hier auf kindgerechte Maskenpausen. "Gerade für Kinder, die den ganzen Tag in unserer Schule verbringen, ist dies eine sehr gute und wichtige Entscheidung", akzentuiert sie. "Wie es in der nächsten Woche weitergeht, bleibt abzuwarten."

"Nach Rücksprache mit dem Personalrat habe ich die Maskenpflicht im Freien ab Donnerstag aufgehoben", erzählt Markus Koschuch, Leiter der Alexander-von-Humboldt-Schule. Die Schüler seien bereits am Mittwochabend via IServ darüber informiert worden. "Als kleine Schule haben wir einen guten Überblick und können die Einhaltung der Abstandsregelung gut kontrollieren", betont er. Die insgesamt 250 Schüler würden sich auf den drei Schulhöfen gut verteilen. Die Schüler der Liebigschule müssen Stand Freitag ihre Masken weiterhin während der Pausen tragen. "Ich stehe der Aufhebung der Maskenpflicht eher skeptisch gegenüber", betont Schulleiter Dirk Hölscher und verweist auf die Corona-Fälle im Herbst, als es keine Maskenpflicht gab. "Damals sind die Zahlen in die Höhe gegangen", gibt er zu bedenken. Bisher seien alle Beteiligten mit dem Corona-Management der Liebigschule zufrieden gewesen. Während noch über die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien diskutiert wird, sind sich die Schulleiter in einer anderen Sache einig: Alle Lehrer sollten möglichst noch vor den Sommerferien durchgeimpft sein. Die Zeichen hierfür stehen gut: "Ein Großteil unserer Lehrkräfte hat bereits mindestens eine Impfung", berichtet Dirk Hölscher. Einige würden noch auf ihre Impftermine warten, bei anderen seien bereits die 14 Tage nach der zweiten Impfung um, sodass hier keine Testpflicht mehr bestehe.

Genauso sieht es auch in der Helmut-von-Bracken-Schule aus. "Impfverweigerer sind mir nicht bekannt", unterstreicht Sabine Wießner-Müller. "Das Impfangebot wird vom Kollegium gut angenommen", bestätigt Gerson Kraft. Auch ihm sind keine Verweigerer bekannt. "Wir erhalten täglich Rückmeldungen von unseren Lehrkräften und wissen dementsprechend auch, wer schon vollständig geimpft ist", sagt Frank Reuber. "Ich gehe davon aus, dass bis zu den Sommerferien alle geimpft sind. Zwingen kann man allerdings niemanden dazu."

"Die Lehrkräfte teilen der Schulleitung ihre Impftermine mit", betont Kerstin Muscheid. Dies sei schon alleine für die Erstellung des Vertretungsplans wichtig. Ein Großteil sei bereits geimpft. Wenn nicht, habe dies in der Regel gesundheitliche Gründe. "Die Lehrer haben keine Nachweispflicht." Dennoch weiß ich, dass die Impfbereitschaft an unserer Schule sehr hoch ist", sagt Markus Koschuch. Selbst Lehrer, die schon seit zwei Wochen und länger durchgeimpft seien, würden sich noch freiwillig den schulinternen Tests unterziehen. "Auch ich lasse mich regelmäßig testen, obwohl ich schon beide Impfungen haben", erzählt er. "Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit."