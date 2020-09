Jetzt teilen:

Giessen (red). Aus Anlass der europaweiten Kampagne zur Aufklärung und Information über Kopf-Hals-Tumore bietet die Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Gießen (UKGM) eine telefonische Beratung an. Expertin Dr. Barbara Sommer steht Interessierten, Betroffenen und/oder Angehörigen Rede und Antwort, und zwar am 23. September in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0641/985-43726.