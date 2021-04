Aufregung über OB-Aussagen bei Gießener Helfern

Das Würdigungsschreiben der OB hängt an der Wand, doch die jetzigen Aussagen von Dietlind Grabe-Bolz sorgen bei Markus Machens und seinen Helfern für große Verstimmung. Foto: Wißner

GIESSEN - Ende Juli 2020 erhielten Markus Machens und sein 30-köpfiges Helferteam von der privaten Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung ein Schreiben von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Darin dankte ihnen die Rathauschefin für die 2000 Lebensmitteltüten, die sie damals innerhalb von elf Wochen an rund 200 Haushalte verteilt hatten. Ein Jahr lang läuft bereits diese Arbeit, doch nun gibt es Kritik, dass dies im Rathaus wieder vergessen worden scheint. Sichtlich verärgert musste Machens am Mittwoch hier im Anzeiger lesen, dass die Obdachlosenhilfe in Gießen nicht von privatem Engagement abhängig sei. Grabe-Bolz sehe die Stadt und ihre Partner diesbezüglich "ausreichend aufgestellt". Machens kann diese Aussage in keinster Weise verstehen. "Dass eine Oberbürgermeisterin privates Engagement so mit Füßen tritt, ist einfach unglaublich", regt er sich auf. Zumal der Möbelschnäppchenhändler die Obdachlosenhilfe "Markus und seine Freunde auf der Straße" ins Leben gerufen hat und man auch im Rhein-Main-Gebiet und anderen Orten Bedürftigen hilft.

Unterstützt wird er bei seinem Wirken nicht nur durch Freunde, sondern auch durch zahlreiche Firmen. Und diese standen vor einem Jahr Machens zur Seite, als nach der Schließung der Gießener Tafel die Versorgung mit Lebensmitteln bei zahlreichen bedürftigen Familien von ihm auf die Beine gestellt wurde.

"Absolutes Armutszeugnis"

Obdachlose kommen täglich zu Markus Machens in den Laden und bei Coronaschließung in sein Büro, bitten um Essen, Kosmetik, Decken, Kleidung, weil keine städtische Anlaufstelle sie ausreichend und unbürokratisch versorge. "Abgesehen davon, ob es Möglichkeiten und Versorgungsstätten seitens der Stadt gibt, finde ich es ein absolutes Armutszeugnis, dass die Oberbürgermeisterin privates Engagement verleugnet. Statt stolz darauf zu sein, dass hier in Gießen so tolle Mitbürger leben und auch den Namen der Stadt bundesweit durch ihre privaten Aktionen positiv in Funk und Fernsehen bringen. Da sieht man auch, was so eine schriftliche Würdigung wert ist, nämlich gar nichts", so ein sichtlich verärgerter Machens.

Seit acht Jahren ist er in "Brennpunkten" aktiv, leistet Hilfe. "Mir ging es selber mal schlecht", beschreibt er, weshalb er das macht und was ihn antreibt. "Wenn ich gesehen habe, wie die Obdachlosen sichtlich aufgeblüht sind, als sie im Liebig-Hotel unterkamen, nachdem Inhaber Murat Kaya dies für diesen Zweck geöffnet hatte. Die haben sich geduscht, die Straße gekehrt, am Leben teilgenommen. Was willst Du mehr?", zeigt sich Machens sichtlich beeindruckt von den Folgen dieser guten Tat Kayas. Das Liebig-Hotel liegt bei Machens Firmengebäude, dem Möbelschnäppchen & Mehr in der Frankfurter Straße, sprichwörtlich um die Ecke.

Sichtlich verstimmt zeigte sich Machens dann auch, als er im vergangenen Jahr sah, wie die Oberbürgermeisterin der Tafel einen dicken Scheck für ihre Arbeit überreichte. Keine finanzielle Unterstützung erhielt dagegen die Nachbarschaftslebensmittelhilfe, die für die Tafel in die Bresche gesprungen war.

Frische warme Speisen

Lagerverkauf-Freilinger, die dm-Filialen in Lollar und Grünberger Straße in Gießen, Aral Tankstelle Wettenberg, die Bäckerei Peter Seidl in Krofdorf-Gleiberg, Rewe Simon in Staufenberg, Edeka in Lollar waren zur Stelle, als Machens nachfragte. Und auch für kostenlose warme Speisen wurde gesorgt und diese von Sandy Walldorf mit ihrem Imbiss, Marinestuben Gießen, Domino's Pizza, Familie Kurum und Conny Mohr vom Suppenduo frisch zubereitet. "Diese selbstständigen Gastronomen bekochen Obdachlose in der Coronazeit. In nunmehr einem Jahr sind es so 1000 warme Essen gewesen", verrät Machens mit einem Dank an seine Mitstreiter.

Von der Obdachlosenhilfe wird nicht nur das Obdachlosendorf in Gießen, sondern auch in der Woche zehn bis 15 Bedürftige, die in der Frankfurter Straße vorbeischauen, mit Lebensmittelpaketen versorgt. Darüber hinaus ist die Nachbarschaftslebensmittelhilfe an sieben Tagen in der Woche im Leimenkauter Weg, um hier 20 bis 30 bedürftigen Personen jeden Tag Lebensmittel zu bringen. Und obwohl die Oberbürgermeisterin die ehrenamtlichen Helfer schwer geärgert habe mit ihrer Aussage, reicht Machens dieser die Hand und bietet der Stadt eine Zusammenarbeit an: "Es wäre schön, wenn sich die Stadt oder der zukünftige Oberbürgermeister bei mir melden würde, dann könnte zusammen ein neues Konzept erarbeitet werden, das den Obdachlosen hilft. Und nur darum geht es, dass diese Armut in Gießen auf der Straße aufhört."