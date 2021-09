Aufseiten der Opfer

Sigrun Bennemanns Arbeit trägt den Titel "Unheil oder Gesicht zeigen". Foto: Schultz

GIESSEN - Ein vor einem Jahr gegründeter Zusammenschluss von "Künstler*innen für Menschenrechte" sorgt für eine bemerkenswerte Ausstellung an einem ungewöhnlichen Ort. In der Basilika auf dem Schiffenberg zeigt dies Gruppe von Mittelhessen mit Unterstützung des Bundesverbands bildender Künstler Marburg Mittelhessen, des Oberhessischen Künstlerbunds und Amnesty International Gießen Arbeiten, die sich mit dem elementaren Grundrecht und seinen Verletzungen im Laufe der Zeit kreativ befassen.

Gezeigt wird eine große Bandbreite an Formen und Formaten: Fotografie, Malerei Zeichnung, Druck sowie konkrete, teilweise historische Installationen sorgen im historischen Ambiente der Basilika für ungewohnte Kontraste. Die Künstler möchten damit Verantwortung übernehmen und zugleich für aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen sensibilisieren. "Immer ist Kunst Ausdruck einer Gesellschaft und ihres Selbstverständnisses und dem, was sie ermöglicht und versagt," sagte Oberbürgermeisterin und Kulturdezernentin Dietlind Grabe-Bolz in ihrer Eröffnung. Die Ausstellung sei nicht Kunst, die sich selbst genüge, sondern engagierte Kunst. "Als kommunikatives Mittel ist sie immer der Gefahr von Zensur ausgesetzt", sagte die OB. Sie betonte, dass "der liberale Geist, der Basis für unser demokratisches Gemeinwesen ist, momentan von einigen infrage gestellt wird. Gegen diesen antiliberalen Geist gilt es heute die Menschenrechte zu verteidigen, auch in Deutschland. Gegen die, die das Fundament unserer Demokratie infrage stellen, und die mit kruden Verschwörungstheorien die Demokratie unterlaufen."

Ermordete Tante

Die Kuratorin, Kunsthistorikern Dr. Eva Broschek, eröffnete ihren Redebeitrag mit einer Frage: "Gehört das, was die UN-Charta unter "Menschenrechten" zusammenfasst, zum Bereich Existenzsicherung oder handelt es sich um ein Luxusbedürfnis? Und reicht diese erste universelle Charta aus?" Gesetze müssten in Alltagsregeln übertragen werden. Verfassungen, Verordnungen bis hin zu Vereinsstatuten sie im Idealfall in den Alltag transportieren. Für Broschek kann jeder "einfach zuhause anfangen. Bei dem, wie wir im Alltag miteinander umgehen, wie wir unsere Kinder erziehen, was wir ihnen mitgeben und vor allem: was wir ihnen vorleben." Denn jede soziale Gemeinschaft beginne bei der kleinsten Einheit: der Familie.

Was also sei es, das wir menschlich nennen? Ihre Antwort: "Schrift. Musik. Das wir uns kleiden, lieben und in Not Geratenen helfen? Oder auch, dass wir vermeintliche, oder tatsächliche Eindringlinge, einfach "unbequeme Zeitgenossen" ausgrenzen, umerziehen, verfolgen oder sogar vertreiben? Vergewaltigung, Folter, Terror und Mord sind gängige Werkzeuge", mahnte sie.

In der gut inszenierten Schau zu sehen sind ausdrucksvolle Arbeiten wie Sigrun Bennemanns Diptychon "Unheil oder Gesicht zeigen", in dem sie das Schicksal ihrer ermordeten Tante quasidokumentarisch wiedergibt, eins der intensivsten Stücke der Schau. Wennemar Rustige stellt mit seinen Leuchtkästen "Border lines", einige mit Nachtsichtgeräten aufgenommene Bilder von Flüchtlingen, einen Bezug her zu den teils dramatischen Geschehnissen an europäischen Grenzen. Carola Senz erinnert mit ihrem Diptychon "Memorial" in Acryl auf Provencegewebe an die Opfer der Shoa und die "Gerechten unter den Völkern", die mutig gegen Inhumanität in ihrer Zeit eingetreten sind. Maggie Thieme thematisiert in "Antastbar" mit diversen in einer Scheune gefundenen hölzernen Schuhleisten die letzten persönlichen Materialien von Menschen in Vernichtungslagern. Es ist eine eindringliche, teils berührende Schau, für die diese 13 Künstler sorgen.

Die Ausstellung läuft bis zum 29. September. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.