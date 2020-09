Aufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Gießen

Das Regierungspräsdium soll die Rechtslage um die MWB-Jahresabschlüsse klären. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

GIESSEN (olz). Der Jahresabschluss der Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB) entspreche aus seiner Sicht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Das hat Michael Janitzki zuletzt mehrfach betont. Nun hat sich der Stadtverordnete von der Fraktion "Gießener Linke" mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde an den Regierungspräsidenten als Kommunalaufsicht gewandt.

Vor der Prüfung

Die Beschwerde richte sich sowohl gegen MWB-Betriebsleiter Clemens Abel als auch Stadträtin Gerda Weigel-Greilich als Vorsitzende der Betriebskommission. Stein des Anstoßes ist die Aufstellung des Jahresabschlusses, in die die Betriebskommission als Aufsichtsgremium von Anfang an einbezogen werden müsse. "Deshalb muss ihr der Jahresabschluss noch vor der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer vorgelegt werden, wie es das Gesetz ja vorschreibt", teilt der Stadtverordnete mit. Die Betriebsleitung wolle der Kommission allerdings erst die in Zusammenarbeit mit dem Prüfer erstellte Fassung vorlegen. "Nach meiner Ansicht - und so interpretiere ich das Eigenbetriebsgesetz - muss die Betriebskommission vollständig informiert werden, auch über eventuelle Veränderungen, die durch den Rat des Prüfers im Jahresabschluss vorgenommen worden sind", so Janitzki.

Um die Einhaltung von Formvorschriften gehe es ihm mit seiner Dienstaufsichtsbeschwerde nicht, führt der Linke aus. Er wolle vielmehr die Rolle der Betriebskommission beim Aufstellen des Jahresabschlusses stärken. Es gelte, das Gremium von Anfang an einzubeziehen. Janitzki bezieht sich mit seiner Argumentation auf eine Rechtsauskunft des Regierungspräsidiums, die bereits 2017 die korrekte Verfahrensweise beschrieben habe. Dass sich seine Beschwerde auch gegen Weigel-Greilich richtet, begründet der Stadtverordnete mit seinem Eindruck, dass sie sich schützend vor die MWB-Betriebsleitung stelle, statt auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu achten.

Klärung des Sachverhalts

Die Stadträtin hat die Prüfung durch die Kommunalaufsicht zuletzt als einen normalen Vorgang bezeichnet, der zu einer Klärung des Sachverhaltes führen soll. "Wir warten die Stellungnahme ab", so die Politikerin von den Grünen.