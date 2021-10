Auftakt mit Uraufführung

Sie stellen einmal mehr ein anspruchsvolles Klassikprogramm auf die Beine: Karin Lindheimer, Dieter Lindheimer und Annegret Kausen vom Verein Gießener Meisterkonzerte (von links). Foto: Schultz

GIESSEN - Der Verein Gießener Meisterkonzerte hat in schwierigen Corona-Zeiten durchgehalten: In dieser Saison stehen vier Kammerkonzerte auf dem Programm, drei Klaviertrios sowie einmal Gesang und Klavier. Auch der Vorverkauf läuft sehr gut, fast alle Abos sind verkauft. Klassikfreunde können sich also freuen, am Mittwoch, 3. November um 20 Uhr geht es los mit dem Klaviertrio Zilia im Levi-Saal des Rathauses.

Der Schwerpunkt der bis März 2022 laufenden Reihe liegt diesmal auf Klaviermusik, die mit drei namhaften Ensembles, dem Trio Würzburg, dem Trio Jean Paul sowie eben dem jungen Ensemble Trio Zilia zu erleben ist. Sowohl das Trio Würzburg (24. November) als auch das Trio Zilia standen bereits im vergangenen Winter auf dem Programm, mussten wegen der Pandemie aber abgesagt werden. Sonja Grevenbrock, die aus den gleichen Gründen im vergangenen Winter nicht auftreten konnte, ist nun bei einem Liederabend in Begleitung von Yona Sophia Jutzi am Klavier zu hören (24. Januar 2022). Sie wurde 2020 Preisträgerin des Deutschen Gesangswettbewerbs.

"Alle Abos bleiben gültig," sagte Dr. Dieter Lindheimer vom Vorstand des Vereins bei der Vorstellung des neuen Programms vor der Presse, "elf sind noch zu haben sowie wenige Einzelkarten." Ein Wermutstropfen ist allerdings die Begrenzung auf weiterhin nur 47 Sitzplätze. Alle Veranstaltungen sind nach der 3-G-Regel geplant, vorbehaltlich aktueller Änderungen.

"Beim Gastspiel am 3. November gibt es sogar eine kleine Uraufführung", sagte Lindheimer. Das Klaviertrio von Ulrich Kallmeyer werde erstmals öffentlich aufgeführt. "Und wir haben mit dem Trio Jean Paul (18. März) ein Ensemble von erheblichem Gewicht gewinnen können", freute sich der Vorsitzende. Der Verein erhält auch weiterhin Fördermittel durch die Stadt Gießen. Zudem sei es gelungen, durch näheren Kontakt zu politischen Gremien ein besseres Verständnis der Vereinsarbeit und dessen Bedeutung zu erreichen. "Das Kulturamt hat uns da in vieler Hinsicht geholfen."

Intern steht ein Wechsel eines Vorstandspostens an, da Schatzmeisterin Sigrun Neukirch verstarb. "Wir suchen jemanden, der die Funktion und damit auch Verantwortung übernimmt", sagte Lindheimer. "Erfreulich war während der Coronazeit, dass die Verlässlichkeit im Verein mit Annegret Kausen bestehen geblieben ist", berichtete der langjährige Vorsitzende, der sich überdies freute, "dass das Publikum der jüngsten Basilikakonzerte sich sehr verständnisvoll verhalten hat". Von den beiden Vorverkaufsstellen gab es weitere Unterstützung. "Sie erklärten sich bereit, unsere Karten ohne Aufschlag zu verkaufen." Allerdings: Aufgrund der Hygienevorschriften wird es in den Konzertpausen keinen Getränkeverkauf geben. Dennoch kann der umtriebige Verein einmal mehr eine Saison mit anspruchsvollen Programmen und herausragenden Künstlern ankündigen. Alle vier Konzerte finden im Levi-Saal des Rathauses statt.

Für Kartenwünsche kann man sich per E-Mail an den Verein Gießener Meisterkonzerte wenden: karten@giessener-meisterkonzerte-ev.de.