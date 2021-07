Aufzug an Bahnhofstreppe in Gießen soll Anfang 2022 kommen

Die Fahrradständer neben der Treppe müssen dem neuen Aufzug weichen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wer zu Fuß vom Bahnhof in Richtung des Alten Wetzlarer Weges und der Frankfurter Straße will, nutzt dazu für gewöhnlich die historische Sandsteintreppe, die vor nicht allzu langer Zeit gründlich restauriert wurde. Als Alternative ist daneben noch ein Serpentinenpfad angelegt. Bereits im dritten Quartal 2020 sollte eigentlich die geplante Aufzugsanlage fertiggestellt sein. Das zumindest hatte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich in einer Sitzung des Fahrgastbeirates für Stadt und Landkreis Gießen angekündigt - und zwar im November 2019. Bis heute hat sich das nicht erfüllt. "Corona-bedingt", hieß es jüngst zur Begründung für die Verzögerung. Jonas Rentrop, städtischer Verantwortlicher für den Nahverkehr, ergänzte: "Wir gehen davon aus, dass sich sehr, sehr bald was tut."

Das anvisierte Zeitfenster entpuppte sich nun auf Anfrage des Anzeigers als "Anfang 2022". Alle Planungen seien fertiggestellt, der Bauantrag sei eingereicht, eine Genehmigung liege aber noch nicht vor, teilt Magistratssprecherin Claudia Boje mit. Und: "Die Ausführungsplanung ist ebenfalls fertiggestellt, die Ausschreibungen für die Gewerke können zeitnah erfolgen." Der rechts neben der Treppe zu positionierende Aufzug soll sich durch eine vertikal begrünte Fassade - die erste in Gießen - harmonisch in die Umgebung einfügen. Für den Baubeginn möchte die Stadt keinen Termin nennen. Der sei abhängig von den Ausschreibungen - jedenfalls "zügig". Weichen müssen dann wiederum circa zehn Abstellplätze für Fahrräder. Zudem werde zunächst nur eine Aufzugsanlage errichtet, statt wie einmal geplant zwei. Die Frequenz werde dokumentiert, um dann zu entscheiden, ob eine zweite Anlage sinnvoll sei. Die Kosten bezifferte die Stadt vor zwei Jahren auf 200 000 Euro. "Genaueres können wir erst nach erfolgten Ausschreibungen sagen", erklärt Claudia Boje. Die Maßnahmen am Bahnhof seien in einer Gesamtplanung zusammengefasst. Für den Aufzug gebe es keinen extra Posten. Die Höhe der Fördermittel sei ebenfalls noch nicht geklärt

Für die wegfallenden zehn Fahrradparkplätze werde im Übrigen für ausreichend Ersatz gesorgt. "Hinter der Neuen Post werden über 400 neue Radabstellmöglichkeiten geschaffen. Unter anderem durch eine Kombination aus überdachten Doppelstockparkern, Sammelschließanlagen, Fahrradboxen und einfachen Fahrradbügeln. Das sollte eigentlich schon in diesem Jahr fertig sein, verzögert sich aber wegen Corona."