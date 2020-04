Augen auf in Gießen: Gartenschläfer erwacht

Putziger Geselle: Der Gartenschläfer ist an der "Zorro-Maske" zu erkennen. Foto: Büchner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Wenn die Gartenschläfer in diesen Wochen ihren Winterschlaf beenden, halten auch Mitarbeiter des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Justus-Liebig-Universität (JLU) und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung wieder die Augen offen und Ausschau nach der kleinen Schlafmaus mit der unverkennbaren "Zorro-Maske". Seit dem vergangenen Jahr erforschen sie, warum der Gartenschläfer vielerorts in Deutschland und Europa in dramatisch kurzer Zeit verschwunden ist. Ihr Ziel: Den Gartenschläfer als heimische Tierart in Deutschland vor dem Aussterben zu bewahren. Gefördert wird das Projekt "Spurensuche Gartenschläfer" im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums. An der JLU wird das Projekt von Johannes Lang koordiniert, Biologe und Leiter der AG Wildtierforschung an der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien der JLU, teilt die Hochschule mit.

Erste Geheimnisse konnten die Forscher bereits lüften. Denn fast 1500 Hinweise aus der Bevölkerung wurden seit dem Beginn der Spurensuche im April 2019 über die Webseite www.gartenschlaefer.de gemeldet. Während des Winterschlafs der Tiere haben die Forscher diese nun ausgewertet. Dabei fielen besonders regionale Unterschiede auf: "Während wir aus dem Südwesten Deutschlands sehr viele Hinweise bekamen, erreichten uns aus den anderen noch bekannten Verbreitungsgebieten in den Mittelgebirgen kaum Meldungen", erklärt Mechthild Klocke. "Dass die Unterschiede so deutlich sind, hat uns überrascht - und auch beunruhigt. Denn es scheint, dass die Bestände in vielen Regionen schwächer sind, als wir gehofft hatten", so die Projektleiterin im BUND.

"Wer einen Gartenschläfer gesehen oder gehört hat, kann dem Projektteam die Beobachtung unter www.gartenschlaefer.de melden, gerne mit Foto oder Audioaufnahme", sagt Johannes Lang. "Denn nicht nur die Gesichtszeichnung mit den dunklen Ringen um die Augen ist beim Gartenschläfer unverkennbar, sondern auch seine Stimme." Wie die Stimme des Gartenschläfers klingt, ist nachzuhören auf www.gartenschlaefer.de/geraeusche.

Obwohl der Gartenschläfer eine heimische Tierart ist, gibt es zu ihm und dem dramatischen Rückgang seiner Bestände noch viele offene Fragen. Auf welche Lebensräume ist er angewiesen? Gibt es Krankheiten, die ihm zusetzen? Wie steht es um das Nahrungsangebot? "Da wir die Tierart vor dem Aussterben bewahren wollen, müssen wir Antworten finden und ein wirkungsvolles Schutzkonzept entwickeln und umsetzen", so Klocke. "Das ist ebenso Teil unserer Spurensuche."