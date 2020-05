August-Hermann-Francke-Schule Gießen begrüßt Schüler mit "süßen Smileys"

So geht's: Schulsekretärin Stefanie Reeh mit einem Erinnerungsbild. Foto: AHFS

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). Die Kinder der Klassen 5 bis 11 der August-Hermann-Francke-Schule, die bisher daheim unterrichtet wurden, werden je zwei Präsenztage mit jeweils sechs Schulstunden (à 45 Min.) haben, verteilt auf die Schulwoche. Zur Begrüßung gibt es einen "süßen Smiley", denn: "Alle Beteiligten freuen sich sehr, dass es wieder losgeht, und sehen in der Krise auch die Chance, durch die kleinen Lerngruppen noch individueller auf die Schüler einzugehen", wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt..

Bei der Auswahl der Fächer liegt der Schwerpunkt auf den Hauptfächern, außerdem werden ausgewählte Nebenfächer unterrichtet.

In der Zwischenzeit hat die Schulleitung alle Anträge geprüft bezüglich der Schulkinder, die wegen gesundheitlicher Risiken (selbst oder Familienangehörige) nicht zum Unterricht kommen werden, und die Familien entsprechend beraten. Bisher betrifft das 25 Schüler und Schülerinnen innen der Jahrgangsstufen 5 bis 12.

Viele Lehrkräfte und Mitarbeiter der Verwaltung waren diese Woche damit beschäftigt, das Schulhaus flott zu machen. Ein kleiner Willkommensgruß liegt für jeden bereit. Einzelne Erinnerungsbilder für das richtige Schülerverhalten wurden in den Klassen ausgehängt und es stehen maximal zwölf Tische mit einem Abstand von mindestens 1,5 m bereit. So ist die Abstandsregelung im Klassenzimmer eindeutig erkennbar: Die Schüler sitzen ausreichend über den Raum verteilt. Pausen wurden versetzt angelegt, um Gedränge auf Fluren und in den Toiletten zu vermeiden. Großzügig ausgeweitet wurden die Aufsichten.

Die Treppenhäuser sind mit Schildern versehen, um an das Wegekonzept zu erinnern, welches die Schülergruppen lenken wird.