August-Hermann-Francke Schule Gießen geht "auf Sendung"

GIESSEN - Aktuelle Musik schallt aus zwei großen Lautsprecherboxen über den Schulhof. Die folgende Durchsage macht nicht der Schulleiter oder ein anderer Lehrer, nein: Zwei Jugendliche begrüßen ihre Mitschüler und kündigen die folgende Live-Sendung des Schulradios an. Diese Neuheit verdankt die August-Hermann-Francke-Schule dem Schulradioprojekt des Hessischen Rundfunks, an welchem zehn Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Sie erhielten in der Radio-AG von Stefan Ulbrich und Melissa Prikryl eine dreitägige Schulung durch einen Profi: Matthias Decher von hr1/hr-Info traf sich mit den Jugendlichen aus 9. und 10. Klassen, um sie zu coachen und mit ihnen in der Mediathek der Schule ein mobiles Studio aufzubauen. Dazu brachte er den Schulradiokoffer mit Hard- und Software als Leihgabe aus dem Funkhaus mit. Nach theoretischer Einweisung ging es rasch an die Sammlung von Ideen und die Verteilung der Zuständigkeiten. Je nach Schwerpunkt (Sprache, Musik, Präsentation) bildeten die Schüler Technikteam, Musikredaktion und Moderation, außerdem wurden Reporter ausgeschickt, um Interviews zu führen und O-Töne einzuholen. Da beim Thema Berufswelt die Polizei interessant zu sein schien, trafen sich Jemima und Jannis mit Paul Sams von der Gießener Polizei. Der Interviewausschnitt bildete mit eingespielten Liedern, einer Schülerumfrage, Infos zum Thema Corona und der flotten Moderation von Leonie und Iason die viertelstündige Sendung von "Francke.fm - euer Schulradio", mit der die AG-Teilnehmer in der großen Pause des dritten Projekttages ihre Mitschüler überraschten. Matthias Decher zeigte sich beeindruckt vom engagierten und zuverlässigen Einsatz der jugendlichen Radiomacher; auch anfangs stille Teilnehmer wandelten sich vor dem Mikrofon zu mutigen Sprechern. Alle waren mit großem Spaß dabei und freuten sich, dass sie innerhalb dieser drei Tage tatsächlich eine eigene Sendung produzieren konnten.

Als eine von vier Schulen hessenweit kann die Francke-Schule nun bis zum kommenden Sommer mit der zur Verfügung gestellten Technik auf praktische Weise die Medienkompetenz der Jugendlichen fördern und weitere Sendungen ausstrahlen.