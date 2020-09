August sorgt in Gießen für Schweiß und Regen

Heiße Tage, laue Nächte: Malerische Sonnenuntergänge gab es im August in Gießen fast jeden Abend zu bewundern. Foto: Mosel

Giessen (jmo). "Detlef" und "Emil" haben die Gießener im August ins Schwitzen gebracht. Die beiden Hochdruckgebiete sorgten im direkten Übergang für die erste (und vermutlich auch letzte) länger anhaltende Hitzewelle in diesem Sommer. An gleich sieben aufeinanderfolgenden Tagen, vom 6. bis zum 12. August, kletterte das Thermometer auf über 30 Grad Celsius. Meteorologen sprechen in diesen Fällen von - in Deutschland wenig verbreiteten - Tropen- oder Hitzetagen. Wie den vom Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten zu entnehmen ist, wurden an der Gießener Messstation im letzten klimatologischen Sommermonat dieses Jahres insgesamt zehn solcher tropischen Tage aufgezeichnet. Der "heiße Detlef" zog Anfang des Monats über Mitteleuropa und sorgte auch an der Lahn für schweißtreibende Hitze. Mit dem "sonnigen Emil" als direktem Hoch-Nachfolger nahm das Sommerwetter dann weiter Fahrt auf. Der Spitzenwert von 36,4 Grad wurde am 9. August erreicht; der Tiefstwert - am Boden gemessene 5,3 Grad - nur vier Tage zuvor. Die Durchschnittstemperatur von 20,4 Grad lag sehr deutlich über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode aus den Jahren 1961 bis 1990 (16,3 Grad). Mit einer Abweichung von 4,1 Grad war der achte Monat demnach unverkennbar zu heiß. Laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) handelte es sich bei dem August 2020 - gemeinsam mit den Jahren 2015 sowie 2018 - sogar um den Zweitwärmsten seit 1881. Einzig im Jahr 2003 wurden den Aufzeichnungen zufolge höhere Temperaturen gemessen (durchschnittlich 20,6 Grad).

Mit 52 Sommertagen (Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad) sowie elf Hitzetagen blieb der Sommer 2020 in Deutschland insgesamt hinter seinen beiden Vorgängern zurück. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 57 Sommertage und 19 Hitzetage gezählt. 2018 waren es mit 84 und 25 noch einige mehr.

Was die Anzahl der Sonnenstunden betrifft, war der Monat in Gießen ein August, wie er im Buche steht. Gerade zum Monatsanfang bedeuteten täglich bis zu 14 Stunden Sonnenschein keine Seltenheit. Die insgesamt 189,8 sonnigen Stunden entsprechen nahezu dem langjährigen Mittelwert (189,0).

Trotz des sommerlichen Wetters gab es im August aber auch reichlich Nässe von oben, dies allerdings auffällig geballt. An 14 Tagen war gar kein Niederschlag in Sicht, an vier sehr regenreichen Tagen öffneten sich dafür schlagartig alle Himmelsschleusen. Nur deshalb schaffte es der Monat auf eine Niederschlagsmenge von 129,3 Litern pro Quadratmeter und damit auf 208,5 Prozent des Durchschnitts im Referenzzeitraum (62,0). Abseits der sintflutartigen Regenfälle dürften Gärtner und Landwirte angesichts der anhaltenden Trockenheit also sehr ins Schwitzen gekommen sein.