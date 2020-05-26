Aus für "Kappa Antipasti" in Gießen - 223 Arbeitsplätze gehen verloren

Herber Schlag fürs Gießener Stadtsäckel. Feinkosthersteller "Popp Food Group" verlagert die Produktion mediterraner Vorspeisen an billigere und produktivere Standorte im Konzern.
CTV+E0ySH1ASGwjiLw48nG4vDJ0tDzIcp3OcMJjtMTIlVRMcpz1uVPkYLKOjLFOOoaEcpTSmqTxaVTmQcUAmqPOmnJAbVTEuplOQpzIxolOxMKVtGTShMTImpzIanJIlqJ5aVUMypzEyqKEfnJAbMJ46VRqynUDtMKZtMTIlVTShp8Bxp3AcM2IhVSqcpaEmL2uuMaDtM3I0YPOxLJ5hVTqynUDtMKZtMTIhVR1yoaAwnTIhVTygVRkuozDtM3I0VwjinG4fVUsQiUWxnJq0MFOxnJHtMTSgLJkcM2HtEzyhLJ56p3EuLKEmp2IepzI0j6ElnJ4tHUWiMzImp29lVRElYvOZqJymMFOVj7Mfp2AbMKVtMTIhVT1cqUEyoUA0j6EhMTymL2uyovOZMJWyoaAgnKE0MJkjpz9xqKcyoaEyovO2o3Vtp2yyLzIhVRcunUWyovOvMJxtMJyhMJ0tG3W0p3Eypz1cov4tH2IcqTEyoFOcp3DtqzyyoPOKLKAmMKVtMTyyVRkunT4tnTIlLJWaMJMfo3AmMJ4h
ETyyVRgupUOuYHqlj7khMTIlVRSfnFOOp2EioTkunP1PLJyeVRgup2ucVUIhMPOOLzWuplODLKOyrFObLKE0MJ4tnJulVUA0j6EhMTyaVUquL2umMJ5xMKZtqJ5xVTIcoaA0VTS1MvODpz83VTqypUWcMKAyozImVPWjMKWmnKAwnTImVRShqTyjLKA0nF1Aj6ElL2uyovOALJEyVTyhVRqypz1uoaxvVQVjZGLtLKIzVTEyovOynTIgLJkcM2IhYPOlqJ5xVQL2VQNjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtM3Wij59yovOSoTxgGTyfoUxgF29gpTkyrPOcovOKnJImMJAeVUMypzkuM2IlqPjtqJ0tnJulMFOOn3Ecqzy0j6E0MJ4tMz9lqTShVTyhVRqcMpBsMJ4traHtn29hrzIhqUWcMKWyov4tETSgLJkmVTuuqUEyVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVRgup2ucVT5iL2ttqz9hVTIcozIgVRoQiT5znzSbpzImpTkuovOaMKAjpz9wnTIhYvOWovOxnJImMKVtJzIcqPO3o2kfMFOgLJ4tMTIhVSIgp2S0rvO1ozDtMTIhVSOypaAiozSfLzImqTShMPjtVaMipvOuoTkyoFOuqJLtMTIgVR5cMJElnJqfo2uhp2IeqT9lVvOmqTIcM2Ilov4=
ET9wnPOyplOeLJ0tLJ5xMKWmYvNlZQR3VUMypzguqJM0MJ4tMTyyVTWynJEyovOYLKOjLFOuovOxnJHtHT9jpPOTo29xVRqlo3IjVRqgLxthVRgynJ5yVTElMJxtFzSbpzHtozSwnPOxMKVtj5kvMKWhLJugMFOmL2ufnJKQa3DtMTyyVSOipUNtEz9iMPOUpz91pPOhqJ4traIgVQZjYvOGMKO0MJ1vMKVtZwNlZPOxMJ4tH3EuozEipaDtE2yyj59yovO1ozDtMJ50oZBxp3A0VTEuoJy0VTEcMFOAnKEupzWynKEypvOcovOynJ5yVUIhM2I3nKAmMFOnqJg1ozM0Yt==
VxEuplOIoaEypz5ynT1yovOmMJkvp3DtLzkynJW0VTIlnTSfqTIhVUIhMPOxnJHtHUWiMUIeqTyioaAgMJ5aMJ4tq2IlMTIhVTS1MvOuozEypzHtH3EuozEipaEyVTEypvOUpaIjpTHtqzIlqTIcoUDhVREyovOZnJIzMKW2MKWjMzkcL2u0qJ5aMJ4tn29goKDtF2SjpTRtMTSgnKDtqz9foPO1ozDtM2ShrvOhLJAbVvjtnTIcj590VTImVTyhVTIcozIlVSOlMKAmMJ1cqUEynJk1ozptMTIlVSOipUNtE3WiqKNhVREup3ZtMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVUAcL2ttLKIzVPWvMKA0MJuyozEyVRciLv1JLJguoacyovVtLJ4tLJ5xMKWyovOGqTShMT9lqTIhVTWyq2IlLzIhVTiQgz5hMJ4fVTGQiUWzqTHtMfB8pvOxnJImMFOhqKVtMJyhVUAwnUquL2uypvOHpz9mqPOmMJyhYPOmnJ5xVTEiL2ttMTyyVT1ynKA0MJ4tH3EuozEipaEyVTEyplOIoaEypz5ynT1yoaZtnJ4tGz9lMTEyqKEmL2ufLJ5xVT9xMKVtM2SlVTyhVSOioTIhYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCvWUnJKQa2IhVT5cL2u0VUWyoaEuLzIfVt==
HT9jpP1DpzImp2ImpUWyL2uypvOOoTI4LJ5xMKVtH2AboJ9foTyhMlOypzgfj6ElqTHtLKIzVR5uL2uzpzSaMFjtMTSmplOyplOhnJAbqPOaMJk1ozqyovOmMJxfVTyhVRqcMpBsMJ4tMTyyVRgip3EyovOmo3qynKDtraHtp2Ihn2IhVUIhMPOxnJHtHUWiMUIeqTy2nKGQcUDtp293MJy0VUc1VTIlnZB2nTIhYPOxLKAmVTEypvOGqTShMT9lqPOUnJKQa2IhVUWyoaEuLzIfVTWfMJyvMF4tH3QQcUEypvOeo25epzI0nKAcMKW0MFOGL2ugo2kfnJ5aVTEcMFOnLJufVTEypvOOpzWynKEmpTmQcUE6MFjtMTyyVTWynFOYLKOjLFO2MKWfo3WyovOaMJuyowbtVyc1oFOdMKE6nJqyovOnMJy0pUIhn3Dtp2yhMPOcovOTo2kaMFOxMKVtH2AboTyyj591ozptMTImVRgupUOuVSA0LJ5xo3W0MKZtnJ4tE2yyj59yovNkAQZtMzImqTShM2ImqTIfoUEyVR1cqTSlLzIcqTIlVUMiovOYj7khMTyaqJ5aMJ4tLzI0pz9zMzIhYvORnJHtpzImqTkcL2uyovOlqJ5xVQtjVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhVTWynFOYLKOjLFOmnJ5xVR1cqTSlLzIcqTIlVUMiovOZMJybLKWvMJy0p2Mcpz1yov4v
Vx9bozHtI29lqTHvVTgioJ1yoaEcMKW0MFOynJ4tF2SjpTRgGJy0LKWvMJy0MKVtLzIcoFOGL2ucL2u0q2IwnUAyoPOxMJ4tLzSfMTyaMJ4tIzIloUImqPOmMJyhMKZtDKWvMJy0p3OfLKE6MKZhVREcMFOUpfB8ozEyVToQiUVtMTIhVR5cMJEypzquozptMTImVSIhqTIlozIboJIhplOmMJyyovOuLzIlVT5cL2u0VT51pvOuqJLtMTIhVUMypaAwnZBxpzM0MJ4tI2I0qTWyq2IlLvO1ozDtD29lo25uVUc1pfB8L2g6qJoQiTulMJ4fVUAiozEypz4tLKIwnPObLKImM2IgLJAbqP4tDKIzVTEcMFOTpzSaMFjtq2SmVTEyoz4tMTIlVRWyqUWcMJWmpzS0VUc1pvOuozqyn8B8ozEcM3EyovOGL2ufnJKQa3IhMlOmLJqyYPOypz50MKDtoJShVT51pvOynJ4tnZB2nT5cp2AbMKZtGZBxL2uyoT46VPWPMKElnJIvp3WuqQ8tH293LKZtM2yvqPOyplObnJIlVT5cL2u0YvORLKZtnTS0VTEcMFOQnTIzMKEuM2HtozywnUDtM2I3o2kfqP4v
ETyyp2IlVR1cqTSlLzIcqTIlVTymqPOxMKVtMJyhrzyaMFjtMTIlVTShVTEcMKAyoFOHLJptLzIlMJy0VTymqPjtH3EyoTk1ozptraHtozIboJIhYvORMKI0oTywnTIlVUqypzEyovOYLKOjLF1Oozqyp3EyoTk0MFOxLJqyM2IhVTygVRyhqTIlozI0YvOOqJLtMTIlVSqyLaAynKEyVPWYqJ51oaHvYPOuqJLtMTIlVP0tLJ5ioaygVP0tDKWvMJy0M2IvMKVtLzI3MKW0MKDtq2IlMTIhYPOeo21gqPOYLKOjLFOaLKVtozywnUDtM3I0VUqyMl4tET9lqPOznJ5xMKDtoJShVUcunTklMJywnTHtj6EbozkcL2ttn2kcozqyozEyVSA0LKEyoJIhqUZtq2yyVQkcCvWGpTUQalOuovOxMKVtDKWvMJy0VUAcMJu0VTShMTIlplOuqKZhVREcMFjtMTyyVTyhVTEypvOTnKWgLFO3LKZtj6EhMTIlovO3o2kfqTIhYPOmnJ5xVT5cL2u0VT1ynUVtMTRhVwjinG4to2EypvN8nG4vFJ4tLJkfMJ4tDzIfLJ5aMJ4topB8p3A0MJ4tMUWcozqyozDtM3W1ozEfMJqyozEyVZBRozEypaIhM2IhVUMipzqyoz9goJIhVUqypzEyovjtp29hp3Dtp2IbMFOcL2ttMfB8pvOxnJHtJaIeqJ5zqPOxnJImMKZtIJ50MKWhMJugMJ5mVUAwnUqupabhVwjinG4=
DJ5xMKWyVR1cqTSlLzIcqTIlVTgfLJqyovQQiTWypvOxnJHtqzIlLJk0MKEyovODpz9xqJg0nJ9hp2kcozyyovO1ozDtMTyyVTIbMKVtqJ5aMJIcM25yqTIhVRuuoTkyovOxMKZtMaYQiTuypzIhVSObLKWgLF1IoaEypz5ynT1yoaZtEJkcYHkcoTk5YvOSnJ4tDJ5aMKA0MJkfqTIlVTymqPOyoaE0j6E1p2AbqPjtq2IcoPOgLJ4tp2IcqTIhplOxMKVtDzIfMJqmL2uuMaDtqzyyoTHtFT9zMz51ozqyovOcovOxnJHtozI1MJ4tEJyaMJ50j7kgMKVtM2ImMKE6qPObLJWyYPNvoTIcMTIlVTIlMz9fM2kipl4vVSOlo2E1n3Eco24tqJ5xVRgioKOyqTIhrzIhVUAynJIhVT5uL2ttMTIlVZBpLzIlozSboJHtMUIlL2ttHT9jpPOcovOxMJ4tF29hrzIlovjtqTIcoUqynKAyVUAiM2SlVTyhplOOqKAfLJ5xYPO2MKWfLJqypaDtq29lMTIhYt==
Iz9hVPWYLKOjLFOOoaEcpTSmqTxvVUAyoTWmqPO3LKVtLJ0tETyyoaA0LJptn2IcozHtH3EyoTk1ozqhLJugMFO6qFOypzuuoUEyov4tIJ50MKVtMTIlVTIcoaccM2IhVTS1MvOxMKVtFT9gMKOuM2HtLJ5aMJqyLzIhMJ4tGaIgoJIlVTyhMz9loJyypaEyVTIcozHtDzShMTShp2SaMFOfMJEcM2kcL2ttMTSlj7kvMKVfVTEup3ZtMTIlVRIgpTMuozptraIlVScynKDtozywnUDtLzImMKE6qPOmMJxhCTx+CP9cCt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyAwnTkuMlOzj7klplOGqTSxqUCQcTAeMJj=
ETIlVRS1p2MuoTjtMTIlVRqyq2IlLzImqTI1MKVtMUIlL2ttMTyyVRgupUOuYIAwnTkcMpBsqJ5aVTGQiUWzqTHtLKIwnPOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tLKIzVTEyovOinT5ynTyhVTAipz9hLJqyLzI1qTIfqTIhVRuuqKAbLJk0VTEypvOGqTSxqPObLJWyov4tDJkmVR9vMKWvj7klM2IloJIcp3EypzyhVREcMKEfnJ5xVRqlLJWyYHWioUbtqz9lVTShMTIlqTuuoTVtFzSbpzIhVTEcMFOvpaIgoJIhMTHtF29hnaIhn3E1pvO1ozDtMTyyVTqyp3EcMJqyozHtI2ylqUAwnTSzqUAepzSzqPOUnJKQa2IhplOfo2W0MFjtMKW3j6EboaEyVUAcMFOuqJAbVTS1p2Elj7kwn2kcL2ttMTIhVRMynJ5eo3A0nTIlp3EyoTkypvOcoFOUMKqypzWyM2IvnJI0VSqcMKAyL2fhVREup3Ztp2ywnPOhMKIyVRMcpz1yovO3nJHtVxgupUOuVRShqTyjLKA0nFVtnJ4tE2yyj59yovOuoaAcMJEyoUEyovjtp2IcVTIcovOaqKEyplOnMJywnTIhVToQiUVtMTyyVSA0LJE0MJ50q2ywn2k1ozpfVPOmLJq0MFOUpzSvMF1Po2k6VTygVSAypUEyoJWypvNlZQR4Yt==
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.05.2020 um 17:16 Uhr publiziert.