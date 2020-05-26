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Mittwoch, 27.05.2020 - 12:57
3 min

Aus für "Kappa Antipasti" in Gießen - 350 Arbeitsplätze gehen verloren

Herber Schlag fürs Gießener Stadtsäckel. Feinkosthersteller "Popp Food Group" verlagert die Produktion mediterraner Vorspeisen an billigere und produktivere Standorte im Konzern.

Von Ingo Berghöfer
Einst mit großen Ambitionen nach Wieseck gekommen, dann verkauft und in vier Monaten geschlossen. "Kappa Antipasti" gibt den Standort Gießen auf. Foto: Mosel

Einst mit großen Ambitionen nach Wieseck gekommen, dann verkauft und in vier Monaten geschlossen. "Kappa Antipasti" gibt den Standort Gießen auf. Foto: Mosel

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.05.2020 um 17:16 Uhr publiziert.
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