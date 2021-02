"Aus" für Programmkino - Verlust für Gießen

Es war einmal... Das Kinocenter soll neuer Bebauung weichen. Archivfoto: Schultz

GIESSEN - "Mit seinem abwechslungsreichen Programm abseits von Hollywood und Blockbustern verliert Gießen mit dem Kinocenter einen wichtigen Ort der Kunst und Kultur mitten in der Innenstadt", so der Grüne Spitzenkandidat zur Kommunalwahl, Alexander Wright, in einer Pressemitteilung.

"Wir bedauern sehr, dass das Kinocenter nicht weiter wirtschaftlich betrieben werden konnte. Dieser Fall zeigt uns deutlich, dass wir viel mehr in den Bereich der Kultur investieren müssen, damit seine Vielfalt erhalten bleibt. Eine wachsende Stadt braucht mehr Raum für Kultur und nicht weniger," stellt Sophie Müller aus dem Stadtvorstand ergänzend fest.

Nachdem bereits andere kulturelle Institutionen in Gießen in den letzten Jahren geschlossen haben, sei es daher umso wichtigerm auch neue Räume für Kultur zu schaffen. Durch die Einrichtung eines Kulturgewerbehofs in der Alten Feuerwehr soll gemeinsam mit Kulturschaffenden, mit Künstler*innen, Musiker*innen, Autor*innen und vielen weiteren Kreativen Räume in der Innenstadt zur Verfügung gestellt werden. Auch die Einführung einer Kulturflächenverordnung, die beim Neubau ab einer gewissen Größe eine Kulturnutzung verbindlich vorschreibt und von Teilen der freien Kulturszene Gießens gefordert wird, stehen die Grünen offen gegenüber.

Auch die SPD Gießen-West sieht in der Schließung des Kinocenters einen großen Verlust für die Gießener Kulturlandschaft und rief nach Bekanntwerden der Entscheidung kurzfristige eine Online-Sitzung ein. Ergebnis: Es müssen alle Optionen zum Erhalt des Kinos in der Bahnhofstraße geprüft werden und: "Das Programmkino verdient ein eigenes Gebäude. Sonst geht sein Charme sowie der Respekt vor der besonderen Ästhetik des Programms verloren", so Kreistagskandidat Etienne Kalckreuth in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter: "Gegen eine Renovierung und einen klimaneutralen Umbau des Gebäudes wäre nichts einzuwenden, aber eine Schließung dieses charaktervollen Programm-Kinos wäre ein Manko, den das große Mainstream-Kino am Berliner Platz nicht ausgleichen kann", so Stadtparlamentskandidatin Maria Kalckreuth.

Jakob Lucifero, der ebenfalls für das Stadtparlament kandidiert, betont: "Wir brauchen das Kino als Ort des gesellschaftlichen Zusammenhalts", und Co-Vorsitzende Sarah Weber ist überzeugt: "Das Programmkino vereint Bürger*innen". Dies gelte es zu bewahren".