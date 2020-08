Aus Gießen in den hohen Norden

Betreute viele Produktionen des Stadttheaters: Masae Nomura. Foto: Stadttheater

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Ganze Generationen von jungen Sängern und Schauspielern haben mit ihr zusammengearbeitet - jetzt kehrt Masae Nomura Mittelhessen den Rücken. Sie kam 2012 als Praktikantin ans Stadttheater Gießen, anschließend war sie als Theater- und Musikpädagogin im Kinder- und Jugendtheater aktiv. In der beginnenden Spielzeit wird die Japanerin leitende Theaterpädagogin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater.

"Ich habe vergangenen Montag hier in Rendsburg angefangen. Sehr aufregend und herausfordernd, aber ich freue mich sehr und genieße die Zeit, mit Theater'. Das war in den letzten Monaten nicht mehr selbstverständlich", schreibt sie in einer Mail. "Erst muss ich die Kollegen kennenlernen und mich an den doch etwas anderen Betriebsalltag gewöhnen, da das Landestheater aus den zwei Standorten Rendsburg und Flensburg besteht", erläutert die Pädagogin die Herausforderungen ihres neuen Arbeitsplatzes. Viele theaterpädagogische Angebote und Programme könnten aufgrund der Pandemie derzeit nicht so stattfinden, wie es früher der Fall war. "Ich versuche momentan, das Konzept umzustellen und anzupassen, damit die Kinder und Jugendlichen doch die Möglichkeit haben, an Theater, Musik und Literatur zu kommen."

Ein Blick zurück ans Stadttheater Gießen: Ob im Kinder- und Jugendchor, beim Jugendclub Spieltrieb, beim Jugendclub Tanz oder gar bei den Jüngsten, dem Juniorclub Theatermäuse: Die Proben und Vorbereitungen waren ohne ihre Unterstützung und ohne ihre Ideen kaum vorstellbar. Erinnert sei nur an die vielen Premieren der Spielclubs oder an das Öffnen des Adventskalenders in der Vorweihnachtszeit mit kleinen Aufführungen der Kinder. Kaum eine Produktion am Stadttheater Gießen mit dem jüngsten Nachwuchs, an der sie nicht beteiligt war. Der Leiter des Kinder- und Jugendchors, Martin Gärtner, oder Abdul-M. Kunze, der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, sowie die Kollegen vom Schauspiel, wussten ihre unkomplizierte Einsatzfreude zu schätzen.

Über ihre Aufgaben als Theater- und Musikpädagogin hinaus, betreute sie auch Produktionen wie "Brundibar" als Dramaturgin und war bei der Operetten-Wiederentdeckung "Tanz auf dem Pulverfass" an der musikalischen Rekonstruktion beteiligt. In der Spielzeit 2018/19 wirkte sie mit am künstlerischen Produktionsprozess des Familienkonzerts "Wie Rossini den Waldhörnern das Singen beibrachte".

Masae Nomura wurde 1985 in der japanischen Stadt Aichi geboren, sie studierte an der Tokyo Gakugei University, wo sie ihren Bachelor in Musik ablegte. "Mein beruflicher Wunsch war es immer, Lehrerin zu werden, aber ich wollte erst mal ins Ausland, bevor ich arbeite" erzählt sie. Sie entschied sich für die Justus-Liebig-Universität in Gießen, hier studierte sie zwischen 2008 und 2012 Angewandte Musikwissenschaften mit Masterabschluss. Nachdem sie bereits an japanischen High Schools in Aichi und in Tokyo als Musiklehrerin Erfahrungen sammelte, konnte sie am Stadttheater Gießen unmittelbar an ihre pädagogische Arbeit anschließen.

An ihre Zeit in Gießen erinnert sie sich gern zurück "Ich habe hier schrittweise mit der musikpädagogischen Aufgabe mit dem Orchester angefangen, dann kamen immer neue Dinge hinzu. Mir wurde es nie langweilig". Zu ihrem Aufgabenbereich gehörte es auch, an den Schulen über die Arbeit des Stadttheaters zu informieren. "Die Musiker sind immer gern mitgekommen, um den Kindern ihre Instrumente vorzuführen."

Gerne erinnert sie sich auch an ihre letzten Projekte, etwa "Krach bei Bach" sowie vor allem ein vielbeachtetes Großprojekt mit 80 Jugendlichen zum Thema Klimawandel. Gemeinsam mit professionellen Coaches aus allen Sparten des Hauses, darunter Masae Nomura, wurde ein vielfältiges Programm vorbereitet, das bei einem mehrtägigen Theaterfestival auf der Bühne der taT-Studiobühne präsentiert werden sollte. Dann kam Corona, und vorbei war es mit einem öffentlichen Auftritt. Immerhin stellten einige Verantwortliche und Schüler das Projekt gemeinsam bei einer Pressekonferenz in der Werkstattkirche vor (der Anzeiger berichtete) - mit Masken und Sicherheitsabstand, wie es sich derzeit gehört. Das war für Masae Nomura der Abschied aus Gießen. Wegen Corona fiel in den Ferien auch der sonst übliche Besuch bei der Familie in Japan aus.

Sie ist froh darüber, dass sie als Angestellte des Stadttheaters finanziell abgesichert war, und sich auch jetzt wieder über eine Festanstellung freuen kann, was in diesen Monaten längst nicht für alle kulturschaffenden Kollegen der Fall ist. "Damit das Theater nicht in Vergessenheit gerät, müssen wir dringend etwas machen", appelliert Masae Nomura zum Abschluss.