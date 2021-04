Aus Gießener Mensa in die Küche von Burg Gleiberg

Ran an die Töpfe: Die angehenden Köche Yannick Peter (links) und Amal Hakimzade (rechts) mit dem Küchenchef des Grünberger Sporthotels, Stefan Brodt. Foto: Zielinski

GIESSEN - "Jetzt fühle ich mich sicherer, der Vorbereitungskurs hat mir Selbstvertrauen gegeben", freut sich Germina Siegfried. Sie ist eine von 580 hessischen Frauen und Männern, die an den kostenlosen Vorbereitungskursen für Auszubildende im Gastronomiebereich teilnehmen. Die Köchin im dritten Lehrjahr wurde von ihrem Arbeitgeber, dem Studentenwerk Gießen, angemeldet. "Die Entscheidung, unsere fünf Auszubildenden im dritten Lehrjahr zu dem Vorbereitungskurs zu schicken, ist uns leicht gefallen", sagt Guido Wolf, Leiter Hochschulgastronomie beim Studentenwerk Gießen. "Es war uns wichtig, dass sie ein Gespür für Prüfungssituationen bekommen."

Gemeinsam mit weiteren Teilnehmer*innen aus den Landkreisen Gießen, Wetzlar, Vogelsberg und Lahn-Dill haben fünf angehende Köch*innen des Studentenwerks Gießen am Vorbereitungskurs auf der Burg Gleiberg teilgenommen. "Wir haben eine Prüfungssimulation gemacht und neue Schneidetechniken gelernt", berichtet die 22-jährige Germina. Salat und Dressings herzustellen hätte ebenso auf dem Programm der 15-tägigen Schulung gestanden wie das Zubereiten warmer Speisen, Suppen und Desserts. Auch Sophie Wisker hat der Kurs viel gebracht: "Wir haben die Zubereitung saisonaler Gerichte wiederholt, die unterschiedlichsten Soßen kreiert und bei der Zubereitung auch immer auf Umweltaspekte geachtet", erzählt sie. Insgesamt sei alles bestens organisiert gewesen. "Ich fühle mich nun fit für die Prüfung", unterstreicht die 19-Jährige.

Das Gastgewerbe ist mit am stärksten von der Corona-Krise betroffen. Mit diesem gemeinsamen Angebot wollen Land, Dehoga Hessen und IHKs sicherstellen, dass die Auszubildenden trotz aller Hürden ihr Ausbildungsziel erreichen können. Neben Köchen können seit Februar auch Fachkräfte im Gastgewerbe sowie Hotel- und Restaurantfachleute an den kostenlosen Vorbereitungskursen für ihre IHK-Abschlussprüfung teilnehmen. In den dreiwöchigen Lehrgängen, die in 16 hessischen Ausbildungsbetrieben stattfinden, werden vor allem praktische Kenntnisse vermittelt, da gerade dieser Teil der Ausbildung wegen der Pandemie nicht im üblichen Umfang stattfinden konnte.

Das Land Hessen finanziert die Kurse mit 930 000 Euro aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern", für die Organisation ist der Dehoga mit Unterstützung der hessischen IHKs verantwortlich. Als Dozent*innen sind Ausbilder*innen eingesetzt, deren Betriebe oftmals vom Corona-Lockdown betroffen sind. Etwa 1000 Auszubildende im Gastronomiebereich gibt es aktuell in Hessen. Rund 80 junge Menschen werden im Sommer alleine bei der IHK Gießen-Friedberg ihre Abschlussprüfung im Gastgewerbe absolvieren. "Alle betroffenen Ausbildungsbetriebe und Auszubildende wurden von uns eingeladen, sich zu den Kursen anzumelden", betont Kai Schelberg, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung bei der IHK Gießen-Friedberg. Wie Kerstin Junghans, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Dehoga Hessen, betont, habe man sofort begonnen nach einer Lösung zu suchen, als hessische IHKs Ende vergangenen Jahres auf den Gaststättenverband zukamen.

Schnell habe sich herausgestellt, dass alle Handelskammern vor der Herausforderung stehen, die Auszubildenden im Gastronomiebereich fit für ihre Abschlussprüfungen zu machen. "Cocktails mixen, Weine servieren oder Hotelzimmer prüfen kann man eben nicht online erlernen", weiß sie.

Beim Wirtschaftsministerium habe man zwar sofort Gehör gefunden, aber keines der bestehenden Programme habe direkt für diese Herausforderung gepasst. "In enger Zusammenarbeit mit den IHKs haben wir schließlich die Inhalte für die Lehrgänge zusammengestellt", berichtet sie. "Betriebe, die Räumlichkeiten und Ausbilder zur Verfügung stellen, haben wir schnell gefunden. Der Einkauf von Waren hat sich im Zeitalter von Corona allerdings als schwieriger erwiesen." Als der erste Kurs am 8. März startete, seien bereits 520 Auszubildende angemeldet gewesen.

"Es ist toll, dass der Dehoga Hessen und die IHK Gießen-Friedberg diesen Kurs so kurzfristig auf die Beine gestellt haben", erklärt Axel Friedrich, Betriebsleiter der zum Studentenwerk Gießen gehörenden Mensa im Mildred-Harnack-Fish-Haus. Die insgesamt zehn Köche in Ausbildung - darunter vier Frauen - seien während des ersten Lockdowns maximal drei Wochen freigestellt gewesen, den Rest der Zeit hätten sie im Betrieb verbracht. Neben der bereits bestehenden eigenen Metzgerei, in der die Auszubildenden auch aktiv mitarbeiten, habe man in dieser Zeit auch die Backstube wiederaufleben lassen und in die Ausbildung integriert. Aktuell fände einmal pro Woche ein Nachhilfetag in den Fächern Mathe und Technologie statt.

Ein weiterer Standort ist das Sporthotel Grünberg. Hier absolvierten elf angehende Hotelfachleute im März ihren Vorbereitungskurs. "Wir legen großen Wert auf eine gute Ausbildung und geben unser Wissen gerne weiter", betont Hoteldirektor Thomas Schmitt, der gemeinsam mit Hausdame Dorkas Schmidt, Empfangschefin Stefanie Ruppenthal, Küchenchef Stefan Brodt und Restaurantleiter Carsten Korell die jungen Leute auf ihre Prüfung vorbereitete.

Vier Tage wurde sich der Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung gewidmet, elf Tage auf die praktische.

Eine Befragung der Auszubildenden zu Beginn habe ergeben, dass unter anderem das Fachrechnen zu kurz gekommen sei. Aber auch im praktischen Bereich hätten verständlicherweise grundlegende Kenntnisse gefehlt. So wurden in der Sportschule Grünberg beispielsweise Hotelzimmer gecheckt, Cocktails vorbereitet, Angebote erstellt und Beschwerden fiktiver Gäste entgegengenommen. Die Resonanz der jungen Leute war durchweg positiv:

"Ich halte diese Maßnahme für sehr sinnvoll, da hier Themen behandelt wurden, die möglicherweise auch in der Prüfung vorkommen könnten", sagt Selina Schweitzer, die ihre Ausbildung im Hotel Haus Sonnenberg in Schotten absolviert. "Während meiner bisherigen Ausbildung war ich noch nicht in der Küche und habe auch noch nicht gelernt, wie man richtig serviert. Das Hotel war zwischen den Lockdowns nur kurzzeitig mal geöffnet. Aktuell haben wir nur für Tagungen und vereinzelt auch Geschäftsleute offen. Der Schulunterricht ist hingegen bis auf wenige Tage ganz normal in Präsenz fortgesetzt worden", berichtet die 18-Jährige.

Auch der 22-jährige Abas Ahmadi, Auszubildender im Kurhaushotel Bad Salzhausen, ist zufrieden: "Unser Hotel hat seit November geschlossen, was sehr schade ist, weil ich die Arbeit mit Menschen liebe. Ich lerne viel zuhause, aber das kann natürlich die Ausbildung im Betrieb nicht ersetzen. Von daher finde ich den Vorbereitungskurs sehr gut. Vor allem im Empfangsbereich - wo ich bisher noch nicht eingesetzt wurde - musste ich noch viel lernen." Viel Neues, vor allem im Bereich Zimmerkontrolle, hat Abdulhannan Juma, angehender Koch im Hotel Köhler in Gießen gelernt. Im Unterschied zum Hotel sei die Willy-Brandt-Schule nicht geschlossen gewesen. "Wir haben durchgehend Präsenzunterricht gehabt", erzählt der 26-Jährige.

Fotos: Zielinski