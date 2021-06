Aus Liebe zur Phantastik

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was haben ein kopfloser Jesus an einem Kreuz und eine Schautafel zu einer Hexenverbrennung im Jahre 1699 gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch für die Gießenerin Anke Brandt dienten diese zwei Zufallsfunde als Inspiration für ihre beiden Romane "Hochzeit auf der Konradsburg" (2019) sowie "Lucie - Die Hexe von Poel", der vor wenigen Tagen erschienen ist. Doch das ist noch nicht alles: Zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Brandt betreibt die in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) geborene Autorin den "Geisterspiegel", ein der Phantastik verpflichtetes Onlinemagazin.

Die Leidenschaft für Bücher und das Lesen war bei Anke Brandt schon immer ausgeprägt. So landete die ehemalige Lehrerin schließlich im Buchhandel. "Ich habe zehn Jahre lang die Fantasy- und Science-Fiction-Abteilung in der Ferber'schen Universitätsbuchhandlung geleitet. Das war mein Reich und daher rührt vor allem die Begeisterung bei mir," erklärt die 55-Jährige. Ihre Leidenschaft pflegt sie auch mit dem "Geisterspiegel", den sie 2006 mit ihrem Mann und einigen Gleichgesinnten ins Leben gerufen hat. Darin werden Informationen rund um Horror, Fantasy und Mystery veröffentlicht.

Für ihre erste eigene Geschichte musste Anke Brandt das Schicksal allerdings ein wenig unverhofft unter die Arme greifen. "Im März 2007 wollten wir auf der Onlineplattform unsere Leitserie ,Timetraveller' vorstellen. Unglücklicherweise sind uns kurz vor der Veröffentlichung einige Autoren abgesprungen. Und so habe ich mich einfach selbst darangesetzt." Mittlerweile verfügt das Magazin über eine große Sammlung an Werken und Serien, die sich vor allem dem Fantastischen zuwenden. Das reicht von Storys im Wilden Westen und Ereignissen im interstellaren Raum, bis zu Utopien.

In Sachen Magazin "sind wir ein eingespieltes Team", berichtet sie. "Mein Mann ist dabei für die administrativen Dinge verantwortlich. Eine Handvoll Autoren steuert neue Abenteuer bei." Ihr Steckenpferd ist die ,Geisterspiegel'-Anthologie, die seit 2010 jährlich zur Leipziger Buchmesse erscheint. Darin sammelt die Gießenerin Kurzgeschichten, die sich jedes Jahr um ein bestimmtes Thema drehen. Diesmal trägt die Anthologie den Namen "Dark Empire". Es geht um düstere Reiche aus Vergangenheit und Zukunft, die mit Elementen aus dem Horror- und Mystery-Bereich angereichert sind. "Das ist eine ausfüllende Aufgabe von der Ausschreibung bis zur Veröffentlichung," bekräftigt die Autorin.

Lohnende Buchmessen

Der Lohn für die Arbeit folgt auf den Frankfurter und Leipziger Buchmessen. "Ich finde es unglaublich faszinierend auf solchen Veranstaltungen. Das erste Mal bin ich beruflich auf der Frankfurter Messe gelandet und war direkt total begeistert. Seit 1996 fahren wir jedes Jahr mit der Familie hin. Und seit acht Jahren haben wir mit dem Verlag ,Romantruhe', wo ich nebenbei lektoriere, einen Stand auf der Leipziger Buchmesse. Man ist einfach mittendrin und kann sich mit vielen Leuten austauschen, ein tolles Erlebnis", schwärmt Brandt.

Da sollte man meinen, für einen eigenen Roman bleibt kaum Zeit - doch weit gefehlt. Denn nun liegt Anke Brandts zweites Werk vor: "Lucie - Die Hexe von Poel". "Ich muss etwas faszinierendes, vielleicht auch gruseliges sehen oder erleben, dann ist meine Neugier entfacht", erklärt sie zur Inspiration. Dazu zählt etwa die Schautafel auf der Ostsee-Insel Poel, auf die sie beim Spazieren stieß und die von einer Hexenverbrennung der Lucie Bernitt berichtete. "Ich habe dann zuhause recherchiert, schon war die Idee für das Buch geboren", berichtet die Autorin, die seit 1992 in Gießen lebt. In der Stadt fühlt sie sich "pudelwohl", seit sie damals "eine Art Neustart" wagte. "Ich war Lehrerin, hatte aber wenig Spaß an diesem Beruf und wollte mich umorientieren. Dann bin ich hier in der Buchhandlung gelandet." So ist ihr die Lahnstadt längst zur Heimat geworden. Spielt sie denn auch mit der Idee, auch einmal einen Roman hier anzusiedeln? Momentan ist sie mit der elften Auflage der ,Geisterspiegel'-Anthologie beschäftigt, "aber ich würde niemals nie sagen".