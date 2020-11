Aus Winter-"Hybridsemester" an JLU Gießen wird vorerst nichts

Archivfoto: Schepp

GIESSEN - Als die Justus-Liebig-Universität (JLU) Ende September bekannt gab, dass im Winter nach einem "maximal digitalen" Sommersemester nun ein "Hybridsemester" - eine Mischung aus Präsenz- und Onlinelehre - folgen solle, war das noch eine absolut realistische Vorstellung. Denn die Corona-Infektionszahlen waren zu jenem Zeitpunkt weit von denen des Frühjahres entfernt. Doch die zuletzt starke Zunahme hat dieses Vorhaben jetzt zunichtegemacht. "Das hätten wir uns ganz anders gewünscht", beginnt die Rundmail, die am Freitagmittag das JLU-Präsidium an alle Studierenden und Beschäftigten geschickt hat. Zwar sei zu befürchten gewesen, "dass die Infektionszahlen in einer Zeit rasant ansteigen, in der die Temperaturen sinken und wir alle uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Dennoch hat die Wucht der zweiten Welle wohl viele überrascht", heißt es weiter. Ursprünglich hätten sich die Fachbereiche auf ein Wintersemester mit einem "ausgewogenen Mix an Präsenz- und digitalen Formaten vorbereitet, um wieder mehr direkten Austausch von Studierenden und Lehrenden zu ermöglichen". Man habe sich auf "etwas belebtere Campusbereiche und auf die Rückkehr zu etwas mehr Normalität" gefreut. Spätestens seit der Ministerpräsidenten-Konferenz vom vergangenen Mittwoch sei allerdings "klar, dass daraus vorerst nichts wird. Wir werden die Lehre in den kommenden Wochen erneut nach der Devise 'maximal digital' gestalten müssen", kündigt das Präsidium um Unipräsident Joybrato Mukherjee an.

Im Detail ausgedrückt bedeutet das: Präsenzlehrveranstaltungen soll es nur dort geben, wo sie "zwingend erforderlich" seien. "Gerade wir als Universität müssen unseren Beitrag dazu leisten, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden, um dazu beizutragen, dass die Infektionszahlen wieder sinken", betont man. "Dabei sollten wir alle uns nicht nur danach richten, was rechtlich noch möglich ist, sondern danach, was in der gegenwärtigen Lage sinnvoll ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass vom Infektionsgeschehen im Landkreis Gießen und darüber hinaus auch unser Universitätsklinikum ganz direkt betroffen ist."

Vertrauen in Fachbereiche

Die Verantwortung für die Genehmigung von Präsenzlehrveranstaltungen liegt in diesem Wintersemester bei den Fachbereichen, da die Dekanate am besten über deren Notwendigkeit entscheiden könnten. Das Präsidium der JLU habe großes Vertrauen in die Fachbereiche, dass diese sehr genau prüfen werden, ob Präsenzveranstaltungen wirklich zwingend erforderlich seien. "Wir danken unseren Lehrenden sehr für die Bereitschaft, ihre Lehrveranstaltungen kurzfristig auf Onlineformate umzustellen - auch wenn sie für dieses Semester teilweise andere Pläne hatten. Uns ist sehr bewusst, dass damit erneut große Belastungen verbunden sind", richtet sich die Unileitung an die Dozenten.

Insbesondere den Erstsemestern, die bereits ihr Abitur unter Corona-Bedingungen ablegen mussten, hätte man einen anderen Studienstart gewünscht. "Umso mehr freut es uns, dass unsere digitalen Studieneinführungswochen auf der eigens eingerichteten Plattform Justus.digital offenbar gut angenommen wurden." Zu den anstehenden Prüfungen weist das Präsidium darauf hin, "dass Präsenzprüfungen unter den nötigen hygienischen Sicherheitsvorkehrungen unverändert stattfinden können".

Darüber hinaus ruft die JLU für das Uniklinikum (UKGM) erneut Studierende zur Unterstützung in der Krankenversorgung auf. Dies richte sich aber nicht nur an Studierende der Medizin: "Gesucht werden Studierende mit und ohne Berufsausbildung im medizinischen Bereich." Interessenten hierfür sollen sich, auch für Rückfragen, an die Adresse gunhild.flemmer@uk-gm.de wenden.

Der Allgemeine Hochschulsport (ahs) hingegen hat zunächst alle Präsenz-Sportveranstaltungen abgesagt, hält jedoch ein digitales Angebot bereit, auch für den "JLU-Pausenexpress" im Wintersemester. Informationen finden sich unter www.uni-giessen.de/ahs