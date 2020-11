Ausbau des Radwegenetzes in Gießen geht voran

Der Ausbau geht voran: Auch zwischen Berliner Platz und Bismarckstraße soll die Löberstraße zur Fahrradstraße werden. Archivbild: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Grünberger Straße beginnen in dieser Woche stadteinwärts Arbeiten zur Markierung eines Radfahrstreifens - und zwar zwischen der Straße Am Brennofen und Berliner Platz. Dafür wird die rechte der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren in einen Radweg umgewandelt. Ein Sicherheitstrennstreifen wird zum Schutz vor sich öffnenden Türen sorgen, teilt die Stadt in einer Presseerkläung mit.

Im Anschluss an die Maßnahme wird ein "indirektes Linksabbiegen" von der Grünberger Straße in die Ludwigstraße zusätzlich zum direkten Abbiegen angeboten. Hierfür entsteht im Bereich des heutigen, sehr breiten Gehweges gegenüber der Einmündung der Ludwigstraße ein Aufstellbereich für linksabbiegende Radfahrer. Mit gesonderter Fahrradampel besteht zukünftig die Möglichkeit, sicher und komfortabel die Ludwigstraße zu erreichen, bevor der restliche linksabbiegende Verkehr losfährt. "Hiermit schaffen wir eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr im Vorgriff auf die in Planung befindliche grundhafte Erneuerung dieses Straßenabschnittes", so Bürgermeister Peter Neidel. Vorher wird noch eine Fahrbahnsanierung des zukünftigen Radweges durchgeführt. Mit Behinderungen des stadteinwärts fließenden Verkehrs ist deshalb in den nächsten zwei bis drei Wochen zu rechnen.

Aber auch im Bereich der Wieseckbrücke wird es bedeutsame Verbesserungen für den Radverkehr geben. Da zukünftig die Kraftfahrzeuge nur auf einem Fahrstreifen um die Ecke kommen, entsteht der Platz für einen großzügigen Fahrbahnteiler auf Höhe der Löberstraße/Parkplatzzufahrt. Statt der Barriere zur Unterbindung des unerlaubten Abbiegens besteht zukünftig für den Radverkehr die Möglichkeit des Querens des Berliner Platzes und des Abbiegens in alle Richtungen. Gleichzeitig wird die Löberstraße zwischen Berliner Platz und Bismarckstraße zur Fahrradstraße. "Diese Maßnahme stellt die Fortsetzung der in diesem Jahr eingerichteten Fahrradstraßen Goethestraße/Lonystraße/Löberstraße dar, ein weiterer Schritt zu einem Netz von Fahrradstraßen und von sicher und komfortabel nutzbaren Radverkehrsanlagen", so Neidel.

Ebenso beginnen in der Neuen Bäue zwei kleine Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer: Der Einmündungsbereich der Sonnenstraße in die Neuen Bäue/Schulstraße wird mittels einer Bordsteindurchbindung umgestaltet. Hierbei wird dem starken fußläufigen Verkehr vom Berliner Platz zum Marktplatz Rechnung getragen. Ebenso wird das Schrägparken gegenüber dem Bereich Trillergässchen/Weidengasse in Längsparkplätze umgewandelt. "Hier kommt es regelmäßig zu Gefährdungen des Radverkehrs durch die ausparkenden Fahrzeuge. Diese Gefahrenstelle wird mit der Umgestaltung beseitigt. Das Maßnahmenbündel soll die Attraktivität für den Radverkehr insbesondere auch für das Erreichen und Durchqueren der Innenstadt steigern", so Neidel abschließend.