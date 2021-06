Ausbildung weiter stärken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auf Einladung von Eckart Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung und dem Geschäftsführer Michael Beck besuchte die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt die Bundesagentur für Arbeit in Gießen. Gemeinsam wurde bekräftigt, dass das Kurzarbeitergeld ein wichtiges Instrument war und ist, welches einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell seien die Zahlen der Arbeitslosen wieder auf dem Niveau von 2016. Aber die Zahlen der Ausbildungsbewerber und auch die Zahl der angebotenen Stellen sind weiterhin rückläufig. Schäfer sieht besonders in der Nachwuchsförderung einen entscheidenden Baustein zur Fachkräftesicherung. "Betriebe die unter den Folgen der Corona-Krise leiden, möchten wir durch professionelle Beratung und ansprechende Förderleistungen motivieren, weiterhin ihren Bedarf an qualifizierten Fachkräften auszubilden." "Es bedarf der Anstrengung aller Akteure, insbesondere die der Arbeitgeber, die berufliche Ausbildung zu stärken. Mit der Mindestauszubildendenvergütung wurde ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Mit weiteren Ausbildungsprogrammen des Bundes und dem Aufholpaket soll die berufliche Ausbildung weiter gestärkt und attraktiver gemacht werden," betonte Schmidt.