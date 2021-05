Ausbildung zur Pflegefachkraft bei der Awo in Gießen

Das Konzept findet Anklang: Michael Boit (links), Awo-Geschäftsführer Jens Dapper und drei Auszubildende. Foto: Awo Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist eines der großen Themen der heutigen Zeit. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Gießen stellt sich der Herausforderung und hat Michael Boit als Praxiskoordinator eingesetzt und damit im Gießener Umland eine einzigartige Stelle zur Verbesserung der Qualität in der neuen generalistischen Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann geschaffen. In den Zeiten von Fachkräftemangel sowie Pandemie-bedingt erschwerten Arbeits- und Ausbildungsbedingungen, werden hohe Anforderungen an die Ausbildungsbetriebe in der Pflege gestellt.

Die Awo Gießen hat nun einen zentralen Ansprechpartner für alle Ausbildungsangelegenheiten. Als Schnittstelle zwischen den ausbildenden Seniorenbetrieben der Awo, den Schulen und Kooperationspartnern wie dem UKGM werden durch ihn die Einsätze der Auszubildenden koordiniert, begleitet und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben gewährleistet. Die Awo Gießen bietet den eigenen Auszubildenden die Möglichkeit, fast alle praktischen Einsätze in eigenen Betrieben zu absolvieren, aber auch bei außerbetrieblichen Einsätzen werden sie durch den Praxiskoordinator betreut. So kann letztendlich sichergestellt werden, dass die individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden im stressigen Alltag nicht untergehen. Zurzeit befinden sich acht Auszubildende in ihrem ersten Jahr zur Pflegefachkraft in den Seniorenbetrieben der Awo Gießen, wo sie von Praxisanleitern vor Ort in den jeweilige Tätigkeitsfeldern angeleitet werden. In regelmäßig stattfindenden, bereichsübergreifenden Veranstaltungen werden sie durch den Praxiskoordinator vertiefend in die Zusammenhänge der pflegerischen Handlungen eingewiesen, wodurch die Qualität der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte steigt. Dieses Konzept findet bereits großen Anklang unter den Auszubildenden, und auch die kooperierenden Betriebe geben ein durchweg positives Feedback über die Qualität der Ausbildung bei der Awo Stadtkreis Gießen.

Somit kann die Awo Stadtkreis Gießen auch in Zukunft gemäß dem Leitbild, mit guter und fachlicher Pflegeausbildung die Lebensräume der Menschen mit Herz und Respekt zu gestalten, den Problemen des Fachkräftemangels entgegenwirken.