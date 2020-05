Ausdauersport mit Abstandsregeln

Johanna Frank, Mehmet Tanriverdi, Hans-Peter Schäfer, Matthias Funck und Thorsten Thomas (v.l.) vom Lauftreff des MTV 1846 Gießen. (Foto: Tanriverdi)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/BIEBERTAL - (red). Sport in Corona-Zeiten: Wie das gehen kann, demonstrierte eine Delegation der Lauftreff-Abteilung des MTV 1846 Gießen jüngst in Biebertal. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln trafen sich die Ausdauersportler unter Leitung des Vereinsvorsitzenden Mehmet Tanriverdi auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Rodheim. Von dort ging es bei besten Laufbedingungen über die Sandkaute hinauf zum Dünsberg. Der Rückweg der anspruchsvollen, gut 13 Kilometer langen Strecke führte die Truppe vorbei am Sportplatz in Fellingshausen zurück zum Ausgangspunkt. „Wir kommen in jedem Fall wieder. Es hat Spaß gemacht“, fasste MTV-Chef Tanriverdi den Ausflug in die Großgemeinde in den Westen des Kreises zusammen.

Drei Termine pro Woche

Der Lauftreff des MTV 1846 Gießen trifft sich am Montag und Mittwoch jeweils um 19 Uhr sowie am Samstag um 17 Uhr am Heegstrauchweg beim MTV.