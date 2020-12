4 min

Ausgangssperre in Gießen: Nach Trubel am Tag, lässt erste Nacht hoffen

Tagsüber herrschte im Seltersweg in Gießen noch Trubel, ab 0 Uhr in der Nacht galt dann die Ausgangssperre. Insgesamt 88 Personen sind von der kontrollierenden Ordnungspolizei angetroffen worden, eine Hausparty wurde aufgelöst und zwei alkoholisierte Jugendliche kamen kurzzeitig in Gewahrsam.

Von Benjamin Lemper und Rüdiger Schäfer