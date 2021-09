Ausgefallene und individuelle Designerware

Wer das Ausgefallene sucht, ist im „High Fashion Outlet“ genau richtig. (Foto: Zielinski)

GIESSEN - Giessen (paz). Ausgefallene Kleidung für „Super modische Schatzsucher und smarte Fashionistas“ – das bietet seit Ende vergangener Woche das „High Fashion Outlet“ im Reichensand 65. Von sportiver Winter- bis hin zu Eventmode findet Frau hier alles, was das Herz begehrt. Nachdem Inhaberin Claudia Loh im Oktober vergangenen Jahres mit „Loh Fashion Art“ in die Plockstraße umgezogen war, standen die Räumlichkeiten leer.

Während des ersten Lockdowns kam Claudia Loh dann auf die Idee, hier Gießens erstes kleines Outlet zu etablieren. „Aufgrund von Corona war ein Überschuss toller Ware da“, erzählt sie. Viel Wert legt die Chefin, die von ihrer Schwiegermutter Ursula Müller unterstützt wird, auf eine persönliche Atmosphäre und individuelle Beratung. „Unsere Kundinnen sollen sich hier wohlfühlen“, unterstreicht sie.

Wer klassische Ware erwartet, ist im „High Fashion Outlet“ an der falschen Adresse. Die hochwertige Designerware, die in der Regel aus der vergangenen Saison stammt, ist ausgefallen und individuell. „Wir sprechen Frauen an, die sich etwas trauen, coole, selbstbewusste Frauen“, erklärt Claudia Loh, die ihren Job von der Pike auf gelernt hat und seit nunmehr 30 Jahren im Geschäft ist.

„Die Designerkleidung in den Größen 34 bis 44 ist bis zu 75 Prozent reduziert“, sagt die Modeexpertin. Möglich ist dies zum Teil auch dadurch, dass Claudia Loh zweimal im Jahr nach Italien reist, um die Ware persönlich auszuwählen. Vor allem Kundinnen mit „Eckgrößen“, wie 34 oder 44, hätten sehr gute Chancen Schätze zu finden. Hierzu zählen auch edle Tücher, auffällige Taschen oder witziger Modeschmuck. Auch nicht alltägliche Lederwaren können im „High Outlet Fashion“ erworben werden. „Bei uns findet man Supercooles für kleines Geld“, fasst Claudia Loh zusammen.

Die Öffnungszeiten des „High Fashion Outlets“ sind: Dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr. Montags bleibt das Geschäft geschlossen.