Ausgezeichnete "Mamut-Robotics"der THM in Gießen

Das Mamut-Team: Lukas Schmidt, Christopher Sauer, Anna Stumpf, Leon Heckelmann, Fabian Beitler, Kathrin Seidler und Christian Albrecht (von links). Zur Gruppe gehören außerdem Alexander Busch und Benjamin Jähnert. Foto: THM

GIESSEN (red). Die Arbeitsgruppe "Mamut-Robotics" der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hat als beste studentische Initiative den Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre gewonnen. Die Auszeichnung, die Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn während einer Feierstunde in Wiesbaden überreichte, ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Weitere Preise, mit denen Lehrkonzepte von Hochschullehrern ausgezeichnet wurden, gingen an Professoren der Universitäten Gießen (der Anzeiger berichtete) und Kassel, teilt die Hochschule mit.

Für alle Fachbereiche

"Mamut" steht für Mobile Autonomous Modular Universal Technology. Studentinnen und Studenten gründeten die Initiative 2015 am Gießener Fachbereich Elektro- und Informationstechnik. Die Gruppe beschäftigt sich mit mobiler Robotik, Planung, Programmierung, 3D-Druck, Konstruktion, Layout und dem Konzeptentwurf von Robotern. Langfristiges Ziel ist die Entwicklung eines großen mobilen Roboters, der Wüstengebiete bepflanzt und bewässert. Regelmäßig nimmt das Team am Eurobot-Contest teil, einem Wettbewerb, in dem studentische Gruppen mit autonomen Robotern europaweit gegeneinander antreten und jedes Jahr unterschiedliche Aufgaben bewältigen müssen. 2019 richtete "Mamut" die deutsche Vorentscheidung in Gießen aus. "Mamut" ist offen für Studierende aller Fachbereiche und legt Wert auf interdisziplinäres gemeinsames Arbeiten. Aktuell sind etwa zehn Mitglieder aus den Studiengängen Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik dabei.

Die Jury des Hessischen Hochschulpreises lobte die Gruppe als hochmotiviert. Neben methodischem und technischem Wissen würden auch Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit trainiert. Das sieht auch Leon Heckelmann so. Im Team könne man kreativ sein und Projekte angehen, die sonst nur sehr schwer zu realisieren wären. "Zudem sammelt man Erfahrungen, die im späteren Berufsleben gut zu gebrauchen sind", so der Maschinenbaustudent.

Das Team entscheidet autonom, was es macht, hat aber einen Mentor im Hintergrund. Dr. Thomas Glotzbach, Professor für Steuerungstechnik und Robotik am Fachbereich Elektro- und Informationstechnik, betreut "Mamut" seit einem Jahr. Der Hochschullehrer lobt die hohe Eigenmotivation der Mitglieder und die Zusammenarbeit über Studiengangsgrenzen hinaus.

"Macht wirklich Spaß"

"Aus meiner Praxiserfahrung weiß ich, dass der Erfolg von Robotikprojekten davon abhängt, ob die Personen erfolgreich miteinander kooperieren. Das funktioniert bei "Mamut" und hat neben dem technischen auch zu einem sozialen Miteinander geführt, in dem die Arbeit wirklich Spaß macht."

In diesem Jahr ist der Eurobot-Wettbewerb ausgefallen, aber die Vorbereitungen für 2021 laufen bereits. Und natürlich steht auch das Großprojekt Wüstenroboter weiter im Mittelpunkt. Bei der Finanzierung von Material wird auch das Preisgeld helfen, so Leon Heckelmann.