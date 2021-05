Ausgezeichnete Masterarbeit an der JLU Gießen

Preisträger Stephan Hagel freut sich sicher über den 2Kaki-Preis". Foto: JLU/Weingärnter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Nachwuchsphysiker Stephan Hagel ist für seine Masterarbeit und seine herausragenden Leistungen im Studium mit dem "Kaki-Preis" ausgezeichnet worden. Die Übergabe der Urkunde durch Prof. Simone Sanna, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Theoretische Physik der Justus-Liebig-Universität (JLU), und den Betreuer der Masterarbeit Prof. Christian Fischer fand Pandemie-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, teilt die Hochschule mit.

Der Preisträger hat in seiner Masterarbeit "Das Spektrum der Mesonen aus funktionalen Methoden jenseits der Regenbogen-Leiter-Näherung" eine innovative Methode zur Berechnung der Massen von sogenannten Mesonen entwickelt. Mesonen sind extrem kleine Teilchen, die zu gleichen Teilen aus den elementaren Bausteinen der Materie, den Quarks, und den Bausteinen von Antimaterie, den Antiquarks, zusammengesetzt sind. Die Massen dieser Mesonen können bisher nur in sehr aufwändigen Berechnungen auf Großrechnern bestimmt werden. Stephan Hagel hat in seiner Arbeit jedoch ein Näherungsverfahren gefunden, welches das Potenzial hat, diese Berechnungen in Zukunft sehr zu vereinfachen. Er wird seine Forschung in der Arbeitsgruppe von Prof. Fischer im Rahmen seiner Promotion am Institut für Theoretische Physik fortsetzen. Finanziell wird er dabei im Rahmen der Kooperation der JLU mit dem GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt unterstützt.

Der "Kaki-PreisW geht auf eine großzügige Spende von Prof. Kaori Kaki von der Shizuoka-Universität in Japan an das Institut für Theoretische Physik zurück, die in den 1990er Jahren einige Zeit als junge Nachwuchswissenschaftlerin am Institut für Theoretische Physik der JLU in der Gruppe von Prof. Ulrich Mosel verbrachte. Es war ihr Wunsch, diese Spende zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Theoretischen Kern- und Hadronenphysik gezielt an der JLU einzusetzen. Im Jahr 2018 wurde der Preis zum ersten Mal auch auf die Theoretische Festkörperphysik ausgedehnt. Der Preis beinhaltet eine Urkunde und eine Geldprämie in Höhe von 500 Euro aus dem Stiftungsvermögen.