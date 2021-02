Ausländerbeirat Gießen: "Künftig stärker mitgestalten"

Der Urnengang steht an. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - "Mehr als ein Drittel haben mittlerweile in Gießen ausländische Wurzeln; mit steigender Tendenz. In vielen Schulen weisen bis zu 60 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund auf. Das sind Zeichen für uns, die Stadt künftig immer stärker mitzugestalten." Zeynal Sahin, der Vorsitzende des Ausländerbeirates, hatte zur Online-Sitzung des Gremiums eingeladen, die dessen Neuwahl zum Mittelpunkt der Tagesordnung erkoren hatte. Olga Royak, Vorsitzende der Deutsch-Russischen Gesellschaft (IBSK), führte Regie.

Die Wahl wird erstmals zusammen mit der Kommunalwahl am 14. März durchgeführt. Das bedeutet, statt wie zuletzt Ende des Jahres 2015 an einer einzigen Wahlurne in der Kongresshalle, können die ausländischen Einwohner in allen Wahllokalen - auch in den Stadtteilen - ihre Stimme abgeben. Auf zwei Listen kandidieren 50 Personen und bewerben sich um die 31 Sitze im Ausländerbeirat der Stadt. 31 Kandidaten zählt die Liste Gießen International (GI), 19 die Liste für Vielfalt und Teilhabe (ViT). Für den Kreisbeirat bewerben sich 56 Kandidaten um 21 Sitze: Internationale Liste (IL/21), Liste für Vielfalt und Teilhabe (ViT/21), Liste für Vielfalt und Integration (VIL/11) und Kurdistanliste (KURD/3). "Außer den Namen weiß man nichts von den Kandidaten", bemerkte Online-Teilnehmer Suleyman Koc. Die Zusammensetzung der Listen nach Alter, Herkunft und Geschlecht solle demnächst zusammen mit Kurzinfos der Kandidaten auf der Homepage veröffentlicht werden, wurde ihm beschieden. 19 Nationalitäten seien es in der Stadt, 23 im Landkreis; mit hohem Anteil von Frauen. Ein klassischer Wahlkampf ist zwar nicht möglich, doch wird es vier Wochen lang vor der Wahl zwei Infostände am Bahnhof und in der Innenstadt geben, um ausländische Mitbürger zur Wahl zu motivieren und ihnen beim Procedere Hilfestellung zu leisten, so Sahin. Die Briefwahl werde hier favorisiert angeboten und deren Antragstellung erläutert. Mit Facebook und Instagramm sollen die sozialen Medien bedient werden. Auch die in den letzten Jahren eingebürgerten ehemaligen Ausländer will man animieren, diesmal bei der Kommunalwahl ihre Kreuze zu machen. EU-Bürger haben doppeltes Wahlrecht. So können Spanier, Griechen und Rumänen und andere ihre Stimmen für beide Gremien abgeben.

Hilfestellung für die Wahl gibt es auf der städtischen Homepage giessen.de. Dort kann man auf der Startseite auf "Infos rund um die Ausländerbeiratswahl" klicken und Musterstimmzettel für Stadt und Kreis downloaden. Die Wahl selbst ausprobieren kann man von zuhause aus auf einem "interaktiven Probestimmzettel". Auch hier ist es möglich, zu kumulieren und zu panaschieren. "Bei Fragen kann man sich mit uns in Verbindung setzen. Wir helfen weiter", informierte Sahin. Die Musterstimmzettel für Stadt und Kreis werden in den nächsten Tagen versandt; auf Deutsch und der Muttersprache des Wahlberechtigten. "Wir hoffen, durch diese Aktion einige Wähler mehr zu gewinnen", gibt sich der Vorsitzende zuversichtlich.

"Hessen zählt 173 Kommunen mit über 1000 ausländischen Einwohnern", informierte Stefan Zelder von der Arbeitsgruppe Ausländerbeiräte Hessen (agah). Wenn es in diesen zu keinen demokratischen Beiratswahlen kommt, muss eine Integrationskommission gebildet werden. In nur zwei Landkreisen - Gießen und Kassel - sollen auch weiterhin Ausländerbeiräte wirken. Zelder bedauerte, dass es zur Wahlkampffinanzierung "leider Gottes keine Drittmittel des Landes oder der Kommunen gibt." Dies sei ein schweres Unterfangen gerade für neue Listen. Weitere Informationen gibt es - in 21 Sprachen - auf agah-hessen.de.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" kritisierte Sahin: "Ein Friedhof ohne Waschmöglichkeit ist nur ein halber muslimischer Friedhof." Stadträtin Gerda Weigel-Greilich habe einen entsprechenden Antrag abgelehnt. "Wir verfolgen das weiter."