Ausländerbeiräte: Becher befürchtet "falsches Signal"

Giessen (red). Als "letzte Chance für die Landesregierung" bezeichnet der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher die dritte Lesung zum "Gesetzentwurf zur Verbesserung der politischen Beteiligung hier lebender Ausländerinnen und Ausländer". Der Landtag beschäftigt sich damit an diesem Mittwoch. Der Titel des Gesetzes könne nicht überdecken, dass es sich um einen "fatalen Affront gegen die hessischen Ausländerbeiräte handelt, der dringend der Korrektur bedarf", so Becher in einer Pressemitteilung. Und er fügt hinzu: "Mir ist nach wie vor völlig schleierhaft, wie man versuchen kann, die Option zur Abschaffung der Beiräte als eine Verbesserung von Beteiligung verkaufen zu wollen." Dabei wäre es aus seiner Sicht einfach, die Idee von eingesetzten Integrations-Kommissionen als möglichen Einstieg auf dem Weg hin zu gewählten Beiräten stehen zu lassen, ohne gleichzeitig die Tür zu einer gezielten Abschaffung der Ausländerbeiräte zu öffnen. Das Optionsmodell sehe hingegen ein vom Gemeindevorstand abhängiges Hilfsorgan, das hinter verschlossenen Türen tagt, als gleichwertigen Ersatz vor.

"Ich hatte darauf gehofft, dass die Voten der grünen Basis, wie sie bei der Anhörung durch die Ausländerbeiräte auch hier in Gießen deutlich zu Tage getreten sind, doch noch Gehör in Wiesbaden finden", ergänzt der Sozialdemokrat. Wenn hier nicht noch ein spätes Einlenken erfolge, werde ein "falsches und gefährliches Signal in Zeiten gesendet, die eigentlich eine Verteidigung von politischen Beteiligungsrechten nötig hätten".