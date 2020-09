Ausschüsse des Stadtparlaments Gießen tagen ab Oktober

Die Stadtverordnetenversammlung lässt ihre Ausschüsse wieder tagen. Archivfoto: Möller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Stadtverordnetenversammlung geht in der Corona-Krise einen Schritt in Richtung Normalität. Denn die Fachausschüsse, die in den letzten Monaten im erweiterten Haupt- und Finanzausschuss aufgegangen waren, können ab Oktober wieder tagen. Sollte sich das Infektionsgeschehen jedoch drastisch verschlechtern, ist es nach wie vor möglich, den Haupt- und Finanzausschuss als Auffangausschuss für die anderen Fachgremien zu nutzen. Und: "Sollte eine Verschlechterung dahingehend eintreten, bleibt es den jeweiligen Ausschussvorsitzenden unbenommen zu entscheiden, nicht zu Ausschusssitzungen einzuladen", begründet Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt den Antrag des Ältestenrats. Grundsätzlich heißt es in dem Papier, dass es "die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Hessen und im Landkreis Gießen derzeit erlaubt, unter Beachtung der infektionsrechtlichen Vorschriften und des vorbeugenden Schutzes der Gesundheit der betroffenen Personen, wieder alle Ausschüsse tagen zulassen."