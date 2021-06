Außen bunt, innen hohl: 68 Litfaßsäulen gibt es in Gießen

Ganz in Weiß: Wie ein aufragendes Denkmal wirkt diese Litfaßsäule im Meisenbornweg, an der derzeit keine Werbung angebracht ist. Foto: Jung

GIESSEN - "Mit Lust bleibt das Auge jetzt weilen, was Litfaß gestellt uns hier her! Er baut sich ein Denkmal von Säulen! Na, Litfaß, was willst du noch mehr?". Diesen Gassenhauer widmeten die Berliner in den 1850er Jahren einem Mann, mit Namen Ernst Theodor Amandus Litfaß. Der Buchdrucker und Verleger, der heute 201 Jahre alt wäre, hatte die Idee, Plakatsäulen aufzustellen, um der sich damals zunehmenden Wildplakatierung in der Hauptstadt entgegenzutreten.

Dem damaligen Berliner Polizeipräsidenten schlug er vor, diese Werbeträger überall Standorte zu geben, um daran Werbeplakate zu befestigen. Und sein Ansinnen verlief erfolgreich. Sie wurden früher als "Annocier-Säulen" bezeichnet, 1854 erhielt Litfaß die Genehmigung und ein Monopol für ein Jahr, um sie zu platzieren. Nach unbestätigten Meldungen gibt es heute mindestens 50 000 Litfaßsäulen in Deutschland. Auch in Gießen gehören sie zum Stadtbild, stehen an Straßen, mal mit Gras umwuchert, mal freistehend auf Plätzen, messen 2,60 Meter in der Höhe, sind überwiegend aus Beton gefertigt und innen hohl. Wenn keine Werbung angebracht ist, erkennt man die dicke weiße Papierschicht, die das schwere Bauwerk umhüllt und sich seit Jahren angesammelt hat. Wenn eine Litfaßsäule nicht beklebt ist, wirkt sie wie ein Denkmal, ragt groß und schlank in die Höhe. Bei Neubeklebungen wird sie immer wieder abgekratzt.

In der Ursprungszeit kam Eisenblech als Material zum Einsatz, das änderte sich im Laufe der Jahre und heute sind die Werbeträger in den unterschiedlichsten Variationen zu entdecken. Der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt und so gibt es mittlerweile auch sich nach innen öffnende Säulen, die Pillar genannt werden. Im Innenraum sind Terminals oder Telefone installiert.

Moderne Litfaßsäulen erinnern nicht mehr an ihren Ursprung, erregen aber dennoch - je nach Aufstellort - Aufmerksamkeit beim Betrachter. In Großstädten findet man sie an Ampelkreuzungen, damit sie noch mehr auffallen. In Gießen ist allerdings die Zeit in Sachen "Rundwerbung" stehen geblieben, moderne Formen finden sich hier nicht. Derzeit sind nicht alle Flächen der runden Säulen (legal) beklebt, wie bei einer Rundfahrt auszumachen war.

"Die Säule ist ein seit Jahren etabliertes Medium in der Außenwerbung, besonders beliebt bei Kultur- und Veranstaltungswerbung", verrät auf Anfrage Stefanie Erlinghagen, Leitung Unternehmenskommunikation von awk Außenwerbung GmbH in Koblenz. Aufgrund der strategisch verkehrsgünstigen Lagen seien es aber auch immer wieder nationale Kunden, die Ganzsäulen für ihre Werbebotschaft gewinnbringend nutzen, ergänzt sie. Dazu gehören beispielsweise bundesweit agierende Discountmarken, die ihre Angebote dort platzieren. Dass derzeit manche Flächen nur zu einem Teil beklebt sind und man den sonst nicht zu erkennenden weißen Untergrund erkennt, hat seinen Grund. Die Pressesprecherin dazu: "Zweifelsohne fallen in der Corona-Pandemie einige Kunden temporär weg, die sich aufgrund der Lockdown-Politik ihr Budget für die Wiedereröffnung aufsparen".

Ihr Unternehmen vermarktet in Gießen über 40 Säulen, davon die meisten in der Innenstadt. Das Mieten der runden großen Fläche kostet 19 Euro am Tag und kann bei dem Unternehmen in Koblenz gebucht werden. Vermeiden lässt sich es nicht, dass Werbung für Veranstaltungen oder Produkte gemacht wird, ohne dass dazu eine Vereinbarung besteht. Illegales Plakatieren findet sich auch anderswo immer wieder.

Die Stadt teilt auf Anfrage mit, 68 Litfaßsäulen seien im Stadtgebiet aufgestellt. Die Vertragsbetreuung mit awk Koblenz ist eine Aufgabe des Tiefbauamtes. Bedingt durch Straßenbaumaßnahmen und Veränderungen des Straßenraumes ergeben sich oftmals Anpassungsnotwendigkeiten an den Standorten von Werbeanlagen und so wird angestrebt, bei Umgestaltungen des Straßenraumes auch für den Werbeträger verträgliche Lösungen zu finden.

Für die Kontrolle der angebrachten Werbung ist das Ordnungsamt zuständig. In Gießen ziehen aber nicht nur Litfaßsäulen mit ihren bunten Plakate und Werbeaussagen die Blicke der Passanten auf sich. Daneben gibt es an 77 Standorten die Möglichkeit von Kurzzeitplakatierungen. Reklame im Stadtbild ist auch an 18 Plätzen für Banner, zehn Ortseingangstafeln und den digitalen Stelen im Seltersweg möglich, wo auch der Anzeiger digital zu lesen ist. Die beiden Stelen wurden vom BID Seltersweg aufgestellt und werden durch die VRM Media Sales GmbH / Gießener Anzeiger betrieben. Willkommensmotive begrüßen die Menschen, die nach Gießen kommen an zehn Ortseingangstafeln.

Zur Veranstaltungsankündigung eigener Events werden diese zeitweise von der Gießen Marketing GmbH anderweitig gestaltet, verrät Stadtsprecherin Claudia Boje.