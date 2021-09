Außenflächen des "Jokus" in Gießen verschönert

Gärtner und Azubis haben die Neugestaltung auch geplant und organisiert. Foto: Wißner

GIESSEN - Neu gestaltet wurde die Außenanlage des Jugend- und Kulturzentrums "Jokus" in der Ostanlage. Die Arbeiten wurden in den letzten beiden Monaten von den Azubis des Ausbildungsbetriebes Garten- und Landschaftsbau der Stadt Gießen unter Anleitung des Ausbildungsleiters Albert Bökels umgesetzt. Seit dem vergangenen Jahr bildet das Gartenamt junge Leute für den Gärtner-Beruf in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich stellte gemeinsam mit Bökels und "Jokus"-Abteilungsleiter Egon Wielsch die Maßnahme vor und zeigte sich besonders erfreut darüber, dass sich Auszubildende an der Neugestaltung der Jugendeinrichtung beteiligen. Zumal diese von vielen jugendlichen Besuchern aus Gießen genutzt wird.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die eingespielte Ausbildungskolonne mit Gärtnermeister Albert Bökels und den beiden Gesellen Thomas Fina und Christian Lindenstruth mit Planung und Organisation begonnen. Vorgegeben war der Bau einer Terrasse, eines Grillplatzes und eines Zaunes mit Tor. Außerdem sollten eine Grünfläche, Zuwege und Fahrradabstellplätze entstehen. Im August des vergangenen Jahres kam mit Maik Buchtyar ein Auszubildender im zweiten Lehrjahr zum tatkräftigen Team hinzu, das in diesem Jahr durch die neuen Auszubildenden Jessica Rahn, Luca Schlegl und Nico Zinn verstärkt wurde.

Die 500 Quadratmeter umfassende Außenfläche auf der Ostseite des "Jokus" wurde komplett neu gestaltet, eine Grünfläche aus Rasen inklusive einer Bepflanzung geschaffen sowie aus Resten von verschiedenen Pflastersteinen des städtischen Bauhofes eine Terrasse gebaut. Abgerundet wird das Ganze durch einen runden Grillplatz mit Sitzsteinen, einen Zuweg aus Rasengitterplatten und eine Fahrradabstellanlage.