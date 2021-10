Ausstellung im virtuellen Raum

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Das ist keine Ausstellung": Unter diesem Titel, frei nach dem belgischen Surrealisten René Margritte, laden elf Studierende des Instituts für Kunstpädagogik (IfK) der Justus-Liebig-Universität Gießen zu einer digitalen Ausstellung ein.

Worin konstituiert sich die Echtheit und Wirklichkeit eines Objekts? Wie beeinflussen die digitalen und sozialen Medien unseren Alltag? Wie lassen sich analoge Kunstwerke in den virtuellen Raum einarbeiten? Nachdem sie sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt haben, präsentieren die Studierenden nun ihre Arbeiten, die im Sommersemester 2021 im Rahmen des Projektseminars "Ausstellungsphäre AR/VR" unter der Leitung von Adriane Wachholz entstanden sind. Die Werke beschäftigen sich in Anlehnung an René Magrittes Werk "Der Verrat der Bilder" mit der Hinterfragung des Verhältnisses zwischen Bild und Wirklichkeit sowie Objekten und ihren Begriffen. Das bekannte Gemälde von Magritte aus dem Jahr 1929 zeigt eine Pfeife, versehen mit der Bildunterschrift "Dies ist keine Pfeife."

Inszeniert werden die Arbeiten online im nachgebildeten Institutsgebäude und bieten damit zugleich einen spannenden Einblick in die Möglichkeiten des Kuratierens im virtuellen Raum. Vielseitige Experimente mit Wahrnehmung, Realitätskonstruktion und gegenwärtiger Technologie erwarten die Besucher auf der Open-Source-Plattform Mozilla Hubs. Der Eintritt wird auf der Internetseite auf der Internetseite https://salon.io/dika bereitgestellt. Hier bieten sich neben dem Einladungslink weitere Einblicke in die künstlerischen Positionen. Die Ausstellung ist bis zum 21. November zu sehen: https://salon.io/dika.

Ausstellende Künstler sind Catarina Casais, Nia Kristina Cherkassov, Christina Jatzko, Sabine Kempken, Ceren Neccar, Jan Portig, Denise Scheyer, Robin Stark, Ann-Christin Veeger, Sebastian Weismann, Roxana Olivia Wittek.

Begleitend zur Ausstellung kann eine limitierte Postkartenedition mit den Werken im Sekretariat des IfK für 3 Euro erworben werden. Postalisch kann diese auch für 5 Euro zugesendet werden (Bestellung per E-Mail an adriane.wachholz@kunst.uni-giessen.de). Die Ausgabezeiten am Fenster der Druckwerkstatt sowie das für den Erwerb erforderliche Kontaktdatenformular finden sich auf der Institutshomepage unter folgendem Link: https://www.uni-giessen.de/fbz/fb03/institutefb03/ifk/Institut/sekretariat.

Virtuelle Führungen und Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern des Instituts der Kunstpädagogik gibt es an folgenden Samstagen, jeweils um 20 Uhr: am 16., 23. und 30. Oktober sowie am 6., 13. und 20. November.