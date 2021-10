Ausstellung in Gießen zu "60 Jahre Amnesty International"

Die Freiluftausstellung von "Amnesty International" widmet sich verschiedenen Themenschwerpunkten. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Geschichte der wohl bekanntesten Menschenrechtsorganisation der Welt begann mit zwei portugiesischen Studenten in einem Restaurant in Lissabon. Sie hatten nichts weiter getan, als auf die Freiheit anzustoßen. Im autoritären Salazar-Regime war das schon Grund genug, um sie Anfang der 1960er-Jahre zu Haftstrafen zu verurteilen. Der englische Rechtsanwalt Peter Benenson erfuhr in der Zeitung von diesem Fall und begann zu recherchieren. Am 28. Mai 1961 veröffentlichte er in der britischen Zeitung The Observer den Artikel "The Forgotten Prisoners" ("Die vergessenen Gefangenen"). Die aus dem Artikel entstandene Aktion "Appeal for Amnesty" gilt als der Anfang von "Amnesty International".

Zur Erinnerung an die Gründung vor 60 Jahren hatte die Organisation beschlossen, eine Freiluftausstellung auf dem Kirchplatz zu installieren. Bis Sonntag, 17.Oktober, informieren die Plakate und Stelen über die Geschichte und die Aufgaben der Organisation. "Recherche ist das wichtigste Element. Dinge werden hier doppelt gecheckt", berichtet Udo Altmann über die Arbeit von "Amnesty". Er selbst ist Teil der Ortsgruppe Gießen. Mit einigen Mitstreitern wurde die Ausstellung vorbereitet und mit Informationen versehen. "Aufdecken, aufklären, handeln, verändern. Das sind unsere vier Schlagwörter."

Gefahr von Fake News

Die Modernität halte auch bei Amnesty Einzug, schilderten die Organisatoren. "Mittels QR-Code kann sich hier jeder für verschiedene Projekte einsetzen und mitmachen", so die Verantwortlichen. "Amnesty" arbeite auch inzwischen mit neuen Medien wie sozialen Netzwerken und viel über das Internet, doch dort sei die Gefahr der Fake-News besonders groß. Die Organisation selbst verstehe sich als basisdemokratisch, schilderte Mitorganisatorin Lea Vetter. "Alle entscheiden mit, auch über Aktionen. Jede Kampagne kommt von der Zentrale", so Vetter. Themen wie Folter, die Todesstrafe, Rassismus oder das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung werden auf den einzelnen Plakaten genannt.

Nicht allen Besuchern gefällt die Ausstellung, einige äußern Unmut oder beginnen Diskussionen mit den Aktivisten. "Warum habt ihr Angst, gegen das System zu sein?", fragte ein Besucher die anwesende Gruppe. Altmann entgegnete, dass sich Amnesty selbst als "systemneutral" verstehe und beispielsweise auch keinen Boykott gegen die Weltmeisterschaften in Qatar ausspreche.

Aktivistin Marion Adloff spezialisierte sich im Rahmen der Ausstellung auf die Geschehnisse im Verborgenen. "Das Thema Folter hat mich zu Amnesty gebracht", schilderte sie. Die Organisation setzte sich schon 1972 für ein Folterverbot weltweit ein, was mit der UN-Resolution zur Ächtung von Folter 1984 gipfelte. Dennoch sei das Thema immer noch politische Realität. "Derzeit droht syrischen Rückkehrern Folter in der Heimat. Das ist natürlich prekär", so Adloff. Ebenso stellt sich Amnesty grundsätzlich gegen das Thema Todesstrafe. "Die Tendenz geht immer mehr in Richtung Abschaffung, aber Länder wie Belarus tanzen dann aus der Reihe", erzählte Altmann. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Thema Rassismus, das "Jahr gegen Rassismus" hat "Amnesty International" ins Leben gerufen.

"Von Martin Luther King über Nelson Mandela bis hin zu 'Black Lives Matter' - das Thema beschäftigt schon lange", betont Mitorganisator Lukas Fritz. Heute laute die Frage nicht mehr, ob eine Person rassistisch sei, sondern wie sehr. "Es gibt positiven, negativen, kulturellen und geografischen Rassismus. Wir laden hier ein, um über Rassismus zu lernen", erläutert der Aktivist.

Klares Reizthema, das unterstreichen die Ortsgruppenmitglieder, ist das Thema sexuelle Selbstbestimmung. "Deutschland ist liberaler geworden, aber in manchen Ländern ist das jedoch deutlich repressiver", meint Altmann. Frauen werden aufgrund ihres Geschlechts in vielen Ländern bis heute diskriminiert und diese Unterdrückung habe viele Facetten. "Wir hatten neulich einen Fall im Iran. Eine Frau fuhr ohne Kopftuch U-Bahn und wurde deswegen verhaftet", schilderten die Aktivisten. Zwar könne sich das Team nicht auf jeden Fall spezialisieren, doch gerade das Frauenbündnis in Gießen würde einen großen Teil zur Sensibilisierung für das Thema beitragen, meint Vetter weiter.

Frauenbündnis

"Wir selbst sind auch als Ortsgruppe von Amnesty vernetzt". Das Kernziel bleibt jedoch gleich, betont das Team: Die Stärkung von zivilen Aktionen und die Unterstützung von Aktivisten in der Not. Das, wofür "Amnesty International" seit nunmehr 60 Jahren öffentlichkeitswirksam stehe.