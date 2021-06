Austausch auf Augenhöhe an Gesamtschule Gießen-Ost

Im virtuellen Rahmen erfahren Abiturienten Interessantes über die Lebenswege von früheren GGO-Schülern. Foto: Czernek

GIESSEN - Das begehrte Abiturzeugnis in den Händen und dann hinaus in die Welt: Das denken vermutlich gerade viele junge Leute, die ihre Abiturprüfungen hinter sich haben und einen neuen Lebensabschnitt planen. Da wäre es doch hilfreich, wenn man vorher einen ehrlichen Erfahrungsaustausch mit anderen, ehemaligen Schülern eingehen könnte. Genau diesen Grundgedanken hatte die Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens aufgegriffen und das Projekt "Lebenslinien" gestartet. Hier treffen Ehemalige mit Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 12 zu einem Erfahrungsaustausch zusammen, der so gar nichts mit einer üblichen Studien -oder Berufsberatung zu tun hat. Seit 2008 findet dieses Format alle zwei Jahre statt, normalerweise in Präsenzform.

Von Mexiko bis Amsterdam

In diesem Jahr musste die Veranstaltung digital organisiert werden, was jedoch durchaus Vorteile für die Teilnehmer bot: 30 Ehemalige hatten sich bereit erklärt, über ihre Lebenswege Auskunft zu geben. Es gab Zuschaltungen von Mexiko bis Amsterdam, von Schleswig-Holstein bis Stuttgart.

So berichtete etwa Sebastian Mertens, der vor zehn Jahren Abitur machte, über seinen Berufsalltag: Er ist mittlerweile Geschäftsführer der Gießener IT-Firma "wemakefuture" und sieht im Homeoffice die Büro- und Arbeitsform der Zukunft. Raika Wolff, Abiturjahrgang 2012, stellte den interessierten Teilnehmern wiederum den Beruf der Gebärdendolmetscherin vor. Einblicke in das Leben und den Dienstablauf einer Flugbegleiterin gab Celine Reuber. Besonders viele Schüler und Schülerinnen interessierten sich für den Arbeitsbereich von Alexander Kenntemich, der als Game Designer in Köln lebt und mit einem Team auch schon einige Preise für seine Spielentwicklungen gewonnen hat. Er regte an, eigene Ideen aufzuschreiben, um einen Fundus an Kreativität zu bekommen. Außerdem müsse man kein IT-Spezialist sein, um Spiele zu kreieren. Sinnvoll sei jedoch ein gutes Verständnis von Mathematik: "Man glaubt nicht, wofür man alles Mathematik benötigt." Als besonders spannend erwies sich der Lebensweg von Cedrik Hoffman, der aus Mexiko zugeschaltet war: Nach seinem Abitur 2012 studierte er in London, gründete ein Start-up Unternehmen in Taiwan, das er mittlerweile wieder verkaufte, um aktuell etwas Neues in Mexiko zu beginnen.

Darüber hinaus gab es noch eine Vielzahl an Informationen, wie zum Beispiel zum Lehramts- oder BWL-Studium, zum Maschinenbau und den Möglichkeiten und Chancen eines freiwilligen sozialen Jahres: alles ehrlich, frei und auf Augenhöhe.

Viel Arbeit hat die Organisatorin Dr. Stephanie Hahn in das diesjährige Projekt investiert. Allerdings hofft sie sehr darauf, die Veranstaltung in zwei Jahren wieder in Präsenz durchführen zu können. Ergänzt werden könnte der Austausch dann vielleicht durch digitale Live-Schaltungen zu den Ehemaligen, die nicht einmal schnell für einen Nachmittag nach Gießen fahren können, lautete das Fazit.