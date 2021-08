Austausch über digitaleLösungen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Interne Kommunikation ist ein Thema, das für viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wichtiger denn je ist. Insbesondere die Corona-Krise hat gezeigt, dass neue Wege für die interne Kommunikation notwendig sind, um Mitarbeiter zu erreichen. Beim Feierabend:digital am Donnerstag, 26. August, stehen diese digitalen Lösungen ab 17 Uhr im Fokus. Bei einem gemeinsamen Austausch sollen Ideen entwickelt werden, wie KMUs ihre internen Kommunikationsmittel verändern können. Gesprächspartner sind Mathias Koch von der J+P Gruppe und Mark Pralle, Geschäftsführer der Fabrik19.

Zum ersten Mal nach vielen Monaten, in denen der Feierabend:digital Pandemie-bedingt ausschließlich online stattfinden konnte, ist die Veranstaltung im August als "Mini-Event" auf der Dachterrasse der Fabrik19 in der Bahnhofstraße 82-86 in Gießen geplant. Und natürlich bleibt der Grill an diesem Abend nicht kalt.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Personen beschränkt, die Teilnahme ist kostenfrei. Um verbindliche Anmeldung bis zum 24. August per E-Mail an events@fabrik19.de wird gebeten.