Austausch zur Corona-Lage im Behindertenbeirat Gießen

Viele Angebote im öffentlichen und sozialen Leben sind Corona-bedingt eingeschränkt, so auch die Sprechzeiten im Freiwilligenzentrum. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Noch nie so oft genutzt wurde der Stadtverordnetensitzungssaal wie derzeit. So auch für die aktuelle Sitzung des Beirates für Belange von Menschen mit Behinderungen. Abstand einhalten in Corona-Zeiten ist bei Sitzungen, Versammlungen, Zusammenkünften, Gruppengesprächen nur möglich, wenn der Raum für die Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer ausreichend groß ist. Dies ist in den Räumlichkeiten, die für Treffen in Vor-Corona-Zeiten ausreichend dimensioniert waren, jetzt oft nicht mehr möglich. Das war eines von mehreren Corona-bedingten Problemen, die im Beirat ausgetauscht wurden.

Nichts mit zu kleinen Räumen haben allerdings die Schwierigkeiten bei sehbehinderten Menschen zu tun. "Unsere Aktivitäten sind gegen Null gefahren. Man kann nicht auf zwei Meter Abstand links und rechts gut kommunizieren, wenn man nichts erkennen kann." Sven Germann, der Vorsitzende des Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderungen, ist zugleich auch Leiter der Bezirksgruppe Gießen/Oberhessen des Blinden-Sehbehinderten-Bundes (BSBH). Germann: "Ich weiß nicht so recht, wie die Lösung bei unserem BSBH aussehen soll. Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Und ich habe keine Ahnung, wie man bei uns eine Weihnachtsfeier umsetzen kann."

Weniger Angebote

Andere Beiratsmitglieder berichteten davon, dass ihre Einrichtungen schließen mussten oder Angebote runtergefahren wurden. Bei der einen oder anderen Einrichtung gibt es nun jedoch wieder Beratungen in Präsenz, wenn auch nach Voranmeldung und terminlicher Absprache. Offene Sprechstunden sind noch immer ausgesetzt und offene Stammtische auch gar nicht möglich.

Für die Diplom-Sozialpädagogin Martina Ertel von der Lebenshilfe ist schon die Bewertung schwierig, was denn eine Risikogruppe ist. Auch setze nicht jeder Träger bestehende Vorgaben gleichermaßen um. Dies betreffe beispielsweise Kindertagesstätten und auch die Quarantäne. "Unruhen gibt es bei den Lohnfortzahlungen", konstatierte Ertel. Diplom-Psychologe Jürgen Matzat, Leiter der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, hat das Problem, dass alle Räumlichkeiten ausgeschöpft seien.

"Die Politik hat das nicht im Blick", monierte er. Allabendliche Informationen der Nachrichten aus einem anderen Bundesland hinterließen ein gefühltes Chaos. Große Angst herrsche bei den Leuten, die sich derzeit fragten: "Soll ich denn überhaupt zu einem Gruppentreffen gehen?" Für Videochats fehlte vielen zudem das Equipment wie Laptop mit Kamera. Manche Gruppen träfen sich zwar draußen. "Doch der Herbst steht vor der Tür", mahnte Matzat, "und die Temperaturen sinken."

Am meisten beklagten sich die Menschen im Suchtbereich und mit seelischen Störungen. "Suizidversuche sollen gestiegen sein." Undurchsichtig seien die Anforderungen an Versammlungen in Gießen, wurde allgemein beklagt. Conny Mim von der Stadtfraktion Gießener Linke und aktiv in der Nordstadt berichtete, dass die Stadtteilarbeit mehrere Monate gar nicht und derzeit "in einem wahnsinnig geringem Umfang" möglich sei. Ihr Augenmerk galt den Jugendlichen. "Die sind jetzt noch auf der Wiese. Kommt die Polizei, sind sie weg und nach einer halben Stunde wieder da." Ihre Befürchtung ist, dass "die dann letztendlich irgendwo landen, wo wir sie so gar nicht haben wollen."

Und auch die älteren Menschen vereinsamten in ihren Wohnungen, getrauten sich nicht aus ihrem abgeschotteten Iglu, um an Aktivitäten teilzuhaben. Bei einer kleineren Teilnehmerzahl im Klein-Lindener Bürgerhaus, könne der Sitzungsraum im Untergeschoss kostenlos genutzt werden, wurde erzählt. Doch wie sei es bei einer Mitgliederversammlung, die nur oben im Saal Corona-bedingt stattfinden dürfe? Die Frage, ob dann eine Hallenmiete bei der Stadthallengesellschaft (SHG) entrichtet werden müsse, blieb an dem Abend unbeantwortet. Alle wichen in größere und große Räumlichkeiten aus, so die Aussagen. Doch diesbezügliche Kapazitäten seien begrenzt. Selbst die des Stadtverordnetensitzungssaales.

Begrenzte Kapazitäten

Nach kurzer Diskussion wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht. So soll das städtische Amt für soziale Angelegenheiten auflisten, welche Räumlichkeiten die Stadt anbieten kann. Auch soll das Amt abklären, welcher Bedarf insgesamt besteht. Und welche Räumlichkeiten einer solchen Nutzung zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können; eventuell dies auch innerhalb der kulturellen Szene.

Informiert wurde darüber, dass die zweijährlich stattfindende Seniorenmesse ausfällt. Anders der alljährliche Weihnachtsmarkt. Bürgermeister Neidel dazu: "Wir planen so, dass er in gewisser Weise stattfinden kann."