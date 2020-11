Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen in Gießen und der Region

Zurückhaltend: In Mittelhessen haben 29 Prozent der Unternehmen staatliche Hilfen wegen Corona beantragt. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Mittelhessen hat die Corona-Krise bisher besser bewältigt als der bundesweite Durchschnitt. Das geht aus der "7. Unternehmerkunden-Studie" hervor, die im Auftrag der Commerzbank erfolgt ist. Die Ergebnisse der Erhebung, für die in Deutschland bankenunabhängig 3500 Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro - davon 50 in Mittelhessen - befragt wurden, stellte nun Steffen Kalbfleisch vor. Gut ein Drittel der Unternehmen in Mittelhessen (34 Prozent) fühlte sich demnach von den Auswirkungen der Pandemie stark betroffen, 18 Prozent davon sogar existenzbedrohend, erläutert der Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank Gießen. Im Vergleich: Bundesweit waren es 44 Prozent. 41 Prozent der befragten Mittelhessen gaben sogar an, nichts von der Krise gespürt zu haben.

Ein weiteres Ergebnis ist, dass nur 29 Prozent der Unternehmen in Mittelhessen staatliche Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben, jeder Zehnte nutzte dabei Zuschüsse der Landesförderbank. Im Bundesdurchschnitt waren es 46 Prozent, die Hilfen vom Staat beantragten.

"Der jeweiligen Hausbank kommt in der Krise eine bedeutende Rolle zu", verdeutlicht Steffen Kalbfleisch. Die Hälfte der mittelhessischen Unternehmen fühlte sich gut über Fördermöglichkeiten informiert. So hätten 90 Prozent von ihnen angegeben, dass ihre Bank in der Krise eine große Unterstützung gewesen sei. "Das ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit und unterstreicht den Anspruch, auch in schwierigen Zeiten die Bank an der Seite unserer Kunden zu sein", freute sich Kalbfleisch. In den vergangenen Monaten habe man alles dafür getan, den Unternehmerkunden in der Region schnell und unbürokratisch beizustehen. Insgesamt habe die Commerzbank seit Mitte März bundesweit ein Volumen von über zehn Milliarden Euro an Finanzierungen bereitgestellt, davon rund 85 Millionen Euro in Mittel- und Nordhessen. Die finanziellen Hilfen wirkten sich auch positiv auf die Arbeitsplätze in der Region aus. So seien rund zwei Drittel der Unternehmen bisher ohne Personalmaßnahmen ausgekommen. "29 Prozent haben das Instrument der Kurzarbeit zur Krisenbewältigung genutzt", berichtet der Experte. Nur zwölf Prozent hätten bisher Mitarbeiter entlassen müssen. Allerdings verzichte auch knapp ein Fünftel der Unternehmer auf Neueinstellungen.

Digitalisierung beschleunigt

In puncto Arbeitsort zeigten sich heimische Unternehmen branchenabhängig sehr flexibel. "Zwei von fünf Unternehmen in Mittelhessen haben die 'Home Office'-Regelung bereits vor der Corona-Krise angewandt, 14 Prozent haben sie während der Pandemie eingeführt. Das sind doppelt so viele wie im bundesweiten Vergleich." Für 41 Prozent der mittelhessischen Unternehmen sei eine Arbeit von zuhause nicht umsetzbar, sodass aktuell immerhin mehr als die Hälfte auf Arbeit im "Home Office" setze. "Corona hat die Digitalisierung deutlich beschleunigt. Viele Unternehmen haben ihr Geschäftsmodell angepasst", so Steffen Kalbfleisch. Gerade in Mittelhessen habe man sich schneller positioniert als der bundesweite Durchschnitt. Rund jedes fünfte Unternehmen beschreite zunehmend neue Kommunikationswege und bediene sich verstärkt digitaler Vertriebswege. Jeder zweiten mittelhessischen Firma diene die Krise dazu, die Digitalisierung voranzutreiben - 55 Prozent davon wollen das bereits innerhalb der nächsten zwölf Monate tun. Die Hälfte benötige dafür weniger als 20 000 Euro. 72 Prozent der Unternehmen - und damit deutlich mehr als im bundesweiten Vergleich - konzentrierten sich auf die Digitalisierung im Bereich Marketing und Kundenkommunikation. Knapp die Hälfte wolle den Online-Vertrieb ausbauen. Allen Widrigkeiten zum Trotz könnten die Unternehmen in der Region Corona auch etwas Positives abgewinnen. So konnten der Studie zufolge 57 Prozent während der Pandemie ihre Kreativität steigern, im bundesweiten Durchschnitt waren es nur 39 Prozent. Gut jeder zweite Firmenchef stellte eine Erhöhung der Solidarität und eine Stärkung des Teamgeistes fest. "43 Prozent der Unternehmen nutzen die Krise für mehr Entschleunigung." Gut ein Drittel habe nun mehr Zeit für die Familie. "Auch wenn es durchaus positive Aspekte in der Krise gibt, dürfte der erneute Lockdown die Wirtschaft in Mittelhessen weiter belasten", erwartet Steffen Kalbfleisch. Die Commerzbank rechne für das vierte Quartal nun bestenfalls mit einer schwarzen Null beim Bruttoinlandsprodukt, wobei das Risiko einer zweiten Rezession deutlich gestiegen sei.

