Auszeichnung für Gießener Physiker Michael Düren

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) hat den Gießener Physiker Prof. Dr. Michael Düren mit dem Robert-Wichard-Pohl-Preis ausgezeichnet. (Archivfoto: Spannagel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) hat den Gießener Physiker Prof. Michael Düren mit dem Robert-Wichard-Pohl-Preis ausgezeichnet. Er erhält den mit 5000 Euro dotierten Preis „in Würdigung seiner Experimente auf dem Gebiet der Teilchen- und Hadronenphysik sowie für sein unermüdliches und vielfältiges Engagement als Wissenschaftsvermittler in der Zivilgesellschaft und sein kompetentes Werben für eine globale Energiewende“, wie die DPG mitteilte.

„Es sind die verschiedenen Facetten von Michael Düren, seine erfolgreiche Tätigkeit in der anspruchsvollen Experimentalphysik an Großgeräten einerseits, wie auch andererseits seine verantwortungsbewusste Öffentlichkeitsarbeit für die Zivilgesellschaft, die ihn auszeichnen“, hieß es in der Begründung für die Vergabe des Preises. „Seine vielseitigen Aktivitäten umfassen Schülerprojekte, Hochbegabtenförderung, Lehrerfortbildung und vielfältige öffentliche Auftritte. Er vertritt dabei das generelle Ziel, die am CERN praktizierte, streng zielorientierte und dennoch höchst demokratisch ablaufende Organisation einer internationalen, interkulturellen und diversen Gemeinschaft von Wissenschaftlern möglichst auch auf die gesamte Zivilgesellschaft zu übertragen.“