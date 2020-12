Autismus-Begleithund für Clara aus Gießen kann kommen

Dankbar für die großzügige Unterstützung: Jana und Carla Berger mit Lions-Präsident Axel Eschenbach und Marion Mann bei der Spendenübergabe. Foto: Wißner

GIESSEN - Wenn das mal keine tolle Weihnachtsüberraschung ist: Mit stattlichen 4000 Euro trägt der Lions-Club Gießen - Wilhelm Conrad Röntgen dazu bei, dass die dreieinhalbjährige Clara Berger im Frühjahr einen Autismus-Begleithund bekommen kann. Immerhin 28 000 Euro kostet ein solches Tier, das auch Aufgaben aus dem Bereich der "normalen Assistenzhunde" übernimmt. Ein Autismus-Begleithund muss auf die speziellen Bedürfnisse seines zukünftigen Halters hin ausgebildet werden. In erster Linie soll er Sicherheit vermitteln. "Nela", wie die für Clara vorgesehene Hündin heißt, befindet sich aktuell noch in der Ausbildung beim Verein "Patronus Assistenzhunde" mit Sitz in Mönchhagen bei Rostock. In ein paar Monaten soll sie dann zur Unterstützung des Mädchens in Gießen eingesetzt werden.

Die Lions hatten eine Advents-Benefizaktion auf dem Gießener Wochenmarkt initiiert. Unter dem Motto "Ein Assistenzhund für Carla" wurden selbstgebackene Weihnachtsplätzchen und Christstollen sowie Holzofenbrote für den guten Zweck verkauft. Allerdings nutzten zahlreiche Menschen den Besuch am Stand des Lions-Clubs, um einfach so für die gute Tat zu spenden. Bevor der Wochenmarkt zu Ende ging, waren alle Plätzchen vergriffen. Den Erlös überreichten nun Lions-Präsident Axel Eschenbach und Marion Mann im Montessori-Kinderhaus Gießen an Jana und Clara Berger.

Die Aktion "Ein Assistenzhund für Carla" wird auch vom Förderverein des Montessori-Kinderhauses, in das die kleine Clara geht, begleitet. Spenden sind auf das Konto mit folgender IBAN DE60 5135 0025 0205 0091 31 möglich.