Autofahrer rast durch Gießener Seltersweg

Im Seltersweg wurde der flüchtende Autofahrer von einer Streife gestoppt und festgenommen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es ist 16.50 Uhr, als ein 29-jähriger Mann einer Streife auf dem Gießener Anlagenring auffällt. Er soll ohne Sicherheitsgurt gefahren sein, wie die Polizei mitteilt. Nachdem der aus Grünberg stammende Mann zunächst auf das Anhaltesignal der Streife reagierte und anhielt, entschloss er sich dann doch zur Flucht. Er beschleunigte seinen Fiat Punto und fuhr über die Südanlage in Richtung Berliner Platz davon. Wenn ihm Fahrzeuge entgegen kamen oder den Weg versperrten, nutzte der Flüchtende kurzerhand den Gehweg zur Weiterfahrt.

Die Flucht ging weiter über die Neuen Bäue, dann entgegengesetzt der Einbahnstraße in die Johannesstraße und schließlich über die Goethestraße in den Seltersweg, wo er in Richtung Selterstor einbog. Zu diesem Zeitpunkt war die Fußgängerzone noch gut besucht. Die Passanten im Seltersweg konnten zum Teil buchstäblich in letzter Sekunde zur Seite springen, sodass bisher keine Verletzten zu beklagen sind. Kurz vor der Kreuzung Selterstor konnte die Flucht des Fiat durch eine Streife gestoppt werden. Der Fahrer versuchte zunächst noch, zu Fuß davonzukommen, wurde jedoch gleich von Polizisten eingeholt und festgenommen.

Der Festgenommene hatte laut Polizei offenbar keinen Führerschein und am PKW waren geklaute Kennzeichen angebracht. Eine erste Untersuchung lieferte Hinweise auf Alkohol und Drogenmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft wird später prüfen welche Verkehrsdelikte und Straftatbestände noch im Raum stehen.