"Avatar" drückt für Darius die Schulbank in der Gesamtschule Gießen Ost

Ziemlich beste Freunde: Darius Green mit seinem Avatar.

GIESSEN - Darius Green leidet unter Duchenne-Muskeldystrophie, einer Muskelschwäche, die bereits im Kleinkindalter beginnt und von der zumeist Jungen betroffen sind. "Bei mir wurde die Krankheit in der ersten Klasse diagnostiziert, als es mir schwerfiel zu springen", erzählt der 18-Jährige. Im Unterschied zu seinen Kameraden in der zwölften Klasse, die jetzt im Wechselmodus an die GGO zurückkehren, wird er aufgrund eines hohen Infektionsrisikos zuhause in Langsdorf beschult. "Obwohl Risikopatient, wurde ich in die Impfgruppe 4 eingeteilt", bedauert er. "Einige seltenere Erkrankungen wurden bei der Einstufung schlichtweg vergessen."

Umso glücklicher ist der junge Mann, dass ihm nun ein "Avatar" zur Seite steht. Entdeckt hat ihn seine Tutorin Karin Lellek, die sich daraufhin mit Susanne Schrödel von der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen, (ACHSE e.V.) in Verbindung gesetzt hat. Susanne Schrödel hat selbst einen Sohn, der mit Hilfe seines "Avatars" erfolgreich am Schulalltag in Friedberg teilnehmen kann und ist von dem Mini-Roboter begeistert: Der kleine "Avatar" hat geholfen, die soziale Isolation meines Sohnes zu mindern."

Soziale Isolation mindern

Bisher sind nur drei "Avatars" an hessischen Schulen im Einsatz. Einer ist gerade frei geworden, sodass er nun von Darius genutzt werden kann. "Es ist eine große Erleichterung am Unterricht teilnehmen zu können, ohne sich dabei einem Infektionsrisiko auszusetzen", freut sich der 18-jährige Fortuna Düsseldorf-Fan, der die Leistungskurse Biologie und "Powi" gewählt hat.

Die Handhabung des Mini-Roboters, der Ende vergangener Woche der Schulleitung und Darius' Lehrkräften vorgestellt wurde, ist ganz einfach: Eine Lehrkraft startet den "Avatar" in der Schule per Knopfdruck und schon ist der Zwölfklässler mit seinem I-Pad mitten im Schulgeschehen. Dabei kann der junge Mann den Unterricht nicht nur verfolgen, sondern auch daran teilnehmen. Da sich der Kopf des Mini-Roboters um 360 Grad bewegen lässt, kann Darius alles sehen, was im Klassenraum passiert, ohne selbst dabei gesehen zu werden. Der "Avatar" ist seine Stimme und sein Ohr. Wenn er sich meldet, gibt der Roboter einen Klingelton von sich, wenn er einmal nicht angesprochen werden möchte, leuchtet der "Avatar" blau. Dann kann Darius dem Unterricht folgen, ohne Mitmachen zu müssen. Sogar an Gruppenarbeiten kann er nun teilnehmen, da es ihm möglich ist, auf die Blätter seiner Mitschüler zu schauen, seine Stimme wird dabei in Echtzeit übertragen. Was noch nicht so recht funktioniert ist der "Flüstermodus", weiß Susanne Schrödel aus Erfahrung. "Wichtig ist, dass der Roboter weit vorne im Klassenzimmer steht", erklärt sie. Und: Er braucht einen "Buddy". Sprich, einen Kameraden von Darius, der sich vor Ort in der Schule um den Mini-Roboter kümmert, ihn von Klassenraum zu Klassenraum trägt, morgens im Sekretariat abholt und mittags wieder hinbringt, wo er auch aufgeladen werden kann. Je nach Nutzung hält der Akku des "Avatars" bis zu acht Stunden.

Entwicklung in Norwegen

Entwickelt wurde der "Avatar", dessen erste Version 2015 als 3-D-Modell vorgestellt wurde, von dem norwegischen Start-up "No-Isolation", um für jugendliche Langzeiterkrankte eine Brücke zur Außenwelt zu schaffen. Nach Auskunft von Susanne Schrödel ist der Mini-Roboter in Norwegen bereits fester Bestandteil der Schulinfrastruktur und kommt auch in England und der Schweiz zum Einsatz.

Der Server für Darius "Avatar" steht in Frankfurt/Main, die zum Start benötigte App ist auf einem Endgerät nur einmal installierbar. Der Mini-Roboter, der rund 4000 Euro kostet, wurde dem Langsdorfer zunächst für sechs Monate kostenfrei von ACHSE zur Verfügung gestellt. "Die Wartelisten sind lang", betont Susanne Schrödel.

Das Außengehäuse des kleinen Helfers, das nach jeder Nutzung durch eine andere Person ausgetauscht wird, kann individuell gestaltet werden. Vielleicht ziert ja demnächst ein Fortuna Düsseldorf-Aufkleber den noch namenlosen "Avatar"...