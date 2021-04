Awo Gießen: Sternenhimmel an Decken und Wänden

Spender und Empfänger (v.l.): Kristina Schulz, Tanja Ströher, Afsane Ghoreichi, Anne Mohr und Jens Dapper. Foto: Awo Gießen

GIESSEN - Schwerstkranke und sterbende Menschen würdevoll versorgen - das ist das Ziel der Pflegefachkräfte des "Albert-Osswald-Hauses" der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Gießen. Bei der Palliativversorgung ist es dem Team laut einer Pressemitteilung enorm wichtig, das Wohl der Bewohner*innen gewährleisten zu können und ihnen nach dem "Advance Care Planning"-Modell die letzte Lebensphase so angenehm wie möglich zu gestalten. Dank einer Spende der Mitarbeitenden der Einrichtung "Mach mal", einer Bildungseinrichtung für junge Menschen der Awo Perspektiven GmbH Grünberg, kann das Seniorenzentrum in Gießen das Konzept nun weiter verbessern.

Das Grünberger Team verzichtet auf seine Corona-Zulage und unterstützt mit einer Gesamtspende von 750 Euro die Anschaffung sogenannter "Sternengalaxien" für das "Albert-Osswald-Haus". Mit LED-Projektoren können diese an Decken oder Wände projiziert werden. Zudem verändert sich der Sternenhimmel im Takt der Musik aus integrierten Lautsprechern. So entsteht eine besonders angenehme Atmosphäre.

Eine solche "Sternengalaxie" wurde bereits erfolgreich eingesetzt. Dank der Spende können jetzt weitere Projektoren angeschafft werden. Dass hier eine wertvolle und sensible Arbeit mit Herz und Respekt geleistet werde, erkennt auch das gesamte Team der Grünberger Einrichtung "Mach mal" unter der Leitung von Afsane Ghoreichi und deren langjähriger Vorgängerin Anne Mohr an.