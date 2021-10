Awo-Ortsverein plant Mehrtagesfahrt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Bei der Jahreshauptversammlung des Awo-Ortsvereins Rödgen blickte Vorsitzende Monika Balser im Rödgener Bürgerhaus auf die Aktivitäten von Februar 2020 bis August 2021 zurück. Natürlich waren viele Veranstaltungen und vor allem die Mehrtagesfahrt wegen der Pandemie nicht möglich. Der Vorstand unterstützte die Mitglieder aber mit kleinen Geschenken und mit gebotenen Abstand fanden viele aufmunternde Gespräche statt. Von einer Unterbrechung zwischen Dezember und März abgesehen, konnte die Seniorengymnastik nach bestehenden Hygieneregeln und vor allem draußen durchgeführt werden. Mit einem gut besuchten Grillfest Ende August im TSV-Sportlerheim meldete sich der Ortsverein wieder mit einer Veranstaltung zurück. Planungen für beispielsweise einen Adventskaffee oder einen gemeinsamen Tagesausflug werden kurzfristig entschieden. Der Verein plant eine Mehrtagesfahrt im kommenden Jahr.

Die Neuwahlen ergaben eine Wiederwahl des kompletten Vorstandes und der Beisitzer. Als neue Beisitzerin wurde Nina Klos gewonnen. Für den Kreisvorstand wurden Isolde Balser-Kutt, Gilbert Slotosch (in Abwesenheit mit vorliegendem schriftlichem Einverständnis), Hannelore Stelzl und Patrick Battenberg als Ersatz-Delegierte gewählt.

Die Ehrungen für mehrjährige Mitgliedschaft wurden durch den Kreisvorstandsvorsitzenden Dieter Geißler vorgenommen. Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Awo Rödgen wurde Egon Fritz geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Isolde Balser-Kutt, Werner Döring und Jürgen Adams in Anwesenheit ausgezeichnet. Für Monika Hölkeskamp, Gudrun Naujoks, Ralf Pausch, Jürgen Becker sowie Karl-Heinz Etzelmüller fanden die Nennungen für 40-jährige Mitgliedschaft in Abwesenheit statt. Die erste Vorsitzende überbrachte diesen Mitgliedern persönlich die Urkunde und ein Geschenk.