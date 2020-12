Awo-Projekt:Ingi Fett singt Weihnachtslieder

Jetzt teilen:

GIESSEN - In diesen ungewöhnlichen Zeiten gibt es trotzdem etwas ganz Besonderes: das erste Awo-Weihnachtskonzert mit Ingi Fett. Die weit über Gießen hinaus bekannte und beliebte Sängerin engagiert sich nicht erst seit der Pandemie ehrenamtlich, aber in dieser Zeit noch einmal mehr. Sie weiß, wieviel Freude sie den Menschen mit ihren Liedern bereitet, und sie weiß, wie gut gerade jetzt ehrenamtliche Unterstützung tut. Das Weihnachtskonzert wurde in den Räumen von RPJAM Gießen aufgezeichnet und kann auf YouTube immer wieder angehört werden. Awo-Geschäftsführer Jenes Dapper spricht zu Beginn ein Grußwort und einen ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden und Unterstützer der Arbeiterwohlfahrt aus, die so kreativ und kraftvoll mitanpacken: "Danke für die gemeinsame Gestaltung von Lebensräumen mit Herz und Respekt." Die stimmungsvollen Weihnachtslieder mit Ingi Fett können auf YouTube unter https://youtu.be/ 1k4DT2dD4Yc angeschaut und angehört werden.