Axel Eschenbach übernimmt für Laura Schupp

GIESSEN - (ee). Axel Eschenbach übernahm die Präsidentenkette des „Lions Club Gießen – Wilhelm Conrad Röntgen“ beim traditionellen Amtswechsel von Dr. Laura Schupp. Die neue Pastpräsidentin hatte ein Jahr lang die Geschicke des Serviceclubs geleitet.

Schupp blickte auf ihr unter dem Motto „Zusammen verantwortlich mit Empathie und Engagement“ stehendes Lionsjahr zurück, das so ganz anders verlaufen ist, als zunächst geplant. So konnte bei den Golden Oldies der Weiße Ring in Zusammenarbeit erneut unterstützt werden. Doch im zweiten Halbjahr war es dann die Coronapandemie, die zu neuen Aktionen, wie etwa die Unterstützung der Gießener Tafel und von Senioreneinrichtungen, führte.

Axel Eschenbach stellt seine einjährige Präsidentschaft unter das Motto „Zusammen hält, wer zusammen tut – in Gemeinschaft helfen“. Die Amtsübergabe fand aufgrund der Corona-Einschränkungen im kleinen Kreis statt, wobei Jürgen Welker zum Vize-Präsident berufen wurde.